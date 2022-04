Rostock

Auf diesen Termin sind Rostocks Koffein-Junkies und Kaffeegenießer heiß: Am Samstag (9. April) eröffnen zwei Brüder am Doberaner Platz ihre neue „Kaffee Bar“. Die Baltic Brothers aka Philip (34) und Hannes (28) Scholze sind bislang mit ihrem Kaffeemobil Hilde auf Rostocks Wochenmärkten und Veranstaltungen unterwegs gewesen. Ab jetzt schenken sie Espresso, Cappuccino und Co in ihrem ersten eigenen Laden aus.

„Wir brennen für guten Kaffee und können es kaum erwarten, hier loszulegen“, so die Cafébetreiber. Um 10 Uhr wollen die beiden die Ladentür für Gäste aufschließen. In den vergangenen Wochen haben die Brüder das Lokal in der Wismarschen Straße komplett auf links gedreht. Wo zuletzt das Café „Belloy’s“ seine Kundschaft mit Waffeln, Softeis und Poffertjes verköstigte, haben die Baltic Brothers ihr Röstreich eingerichtet. Hier wollen sie Kaffeekultur zelebrieren und mit Siebträgermaschine oder im Handfilterverfahren Arabica- und Robusta-Bohnen feinste Geschmacksnuancen entlocken.

Galerie: So sieht es in der „Kaffee-Bar“ aus

Zur Galerie Neues Café in Rostock: So sieht es in der „Kaffee Bar“ der Baltic Brothers aus

Metrofliesen, Stahlleiterregal, hundert Jahre alte, aufgearbeitete Kirchenbänke, 70er-Jahre-Stühle: In der Bar trifft modernes Industriedesign auf antike Schätzchen. Es duftet nach frisch geröstetem Kaffee. Während auf dem Plattenspieler Vinyl Runde um Runde dreht, klackern in der Kaffeemühle Hunderte Bohnen. Vermahlen und aufgebrüht wird sowohl die Baltic-Brother-Hausmarke als auch Bohnen ausgewählter Röstereien. Neben Kaffeespezialitäten bieten die Baltic Brothers heiße Schokoladen, Kurkuma Latte und Tees sowie frisch gepresste Säfte, Aperol Spritz und Crémant an.

Für den kleinen Hunger steht Süßes und Herzhaftes zur Auswahl: Käse- und Kastenkuchen, Scones und Croissants, aber auch Sandwiches bereiten Hannes und Philip Scholze selbst zu. Nebenbei wollen sie sich auch Zeit für Kaffeeklatsch mit ihren Gästen nehmen, denn: Ihr Laden soll ein Kiez-Treffpunkt mit Wohlfühlcharakter in der KTV werden. „Wir quatschen beide ganz gerne“, sagt Philip Scholze und lacht. An Gesprächspartnern dürfte es nicht fehlen. Die Baltic Brothers haben bereits viele Stammkunden.

Seit fünf Jahren sind die Beiden im Kaffee-Business. Bittere Brühen und 08/15-Plürren der Großkonzerne lassen sie kalt, sie schwärmen für „Specialty Coffee“ – hochwertigen Kaffee, der mit Qualität und Aroma punktet und dessen Weg von der Plantage bis zur Tasse nachverfolgbar ist. Wie man das Beste aus jeder Bohne herauskitzelt, hat Hannes Scholze von einem Profi gelernt: Als der Rostocker vor einigen Jahren als Bäcker in einem Berlin Café arbeitete, zählte einer der Top-Baristas Deutschland zu seinen Kollegen. Dieser brachte Scholze auf den Geschmack. „Als ich zum ersten Mal seinen handgebrühten Filterkaffee aus Äthiopien gekostet hab, war das ein Schlüsselerlebnis für mich. Der war so schonend geröstet, dass er fast wie Tee geschmeckt hat. Seitdem bin ich süchtig“, sagt er und lacht. Die Liebe zu gutem Kaffee teilt er mit seinem Bruder. Die Gastgebermentalität auch. Philip Scholze ist gelernter Koch.

Am Dobi wagen die beiden den Neustart. Ihre Hilde gönnt sich derweil eine Schönheitskur. Das Mobil tourt fortan nicht mehr über die Wochenmärkte, sondern bekommt in Warnemünde einen „Dauerparkplatz“. „Wir eröffnen in der Heinrich-Heine-Straße demnächst ein kleines Open-Air-Café“, kündigt Philip Scholze an. Apropos Sommer-Location: Sobald das Wetter mitspielt, sollen Kunden auch vor der „Kaffee Bar“ Platz nehmen und ihr Heißgetränk in der Sonne schlürfen können.

Öffnungszeiten: 9.+10. April 10–18 Uhr; ab 11. April Mo.–Fr. 8–18 Uhr u. Sa.+So. 9–18 Uhr

Von Antje Bernstein