Geschenke shoppen und zwischendurch im Restaurant schlemmen – das war am verkaufsoffenen Sonntag am 1. November in dieser Form zum letzten Mal vor dem „Lockdown light“ in der Rostocker Innenstadt möglich. Die Einkaufsmeile Kröpi war rappelvoll. Die Geschäfte waren gut besucht und auch dafür wurde viel geboten: Artisten und Musiker wie Fackeljongleur Arne Feuerschlund, Stelzenläufer Sven Lange und die Bands Les Bummms Boy und Crazy Boys machten den Einkaufsbummel zu einem Erlebnis.

So gut gelaunt es am Nachmittag zuging, so traurig war der Schluss: Zum Finale legten die Straßenkünstler ihre Instrumente auf dem Uni-Platz nieder. „Wir wollen ein Zeichen setzen“, erklärt Arne Lifson. Die Botschaft? „Mit Kultur auf der Straße ist nun Schluss.“ Der Lockdown zieht den Kulturschaffenden den Stecker.

Lockdown für die Kultur: Künstler wie die Band Les Bummms Boys, Fackel-jongleur Arne Lifson, Fritz Mikefoun von den Crazy Boys und Stelzenläufer Sven Lange legten ihre Instrumente am Brunnen der Lebensfreude nieder. Quelle: Börner

Dabei hatten die Künstler erst vor kurzem die Kröpi als neue Bühne erobert – mit dem Gemeinschaftsprojekt Rostocker Straßenkultur haben sie die Rostocker immer wieder mit Spontanauftritten überrascht. „Das haben wir gerade etabliert“, sagt Arne Lifson. Hilfe dabei gab’s vom Kulturamt. „Die Stadt hat uns ganz unbürokratisch unterstützt. Das war super“, sagt Gitarrist und Songtexter der Les Bummms Boys. Das vorerst letzte Livekonzert der Gute-Laune-Band konnten Fans am Sonntag auf dem Uni-Platz erleben.

Ab 2. November wird bundesweit der „Lockdown light“ wirksam. Gaststätten und Freizeitstätten müssen für vier Wochen schließen. Konzert dürfen nicht mehr stattfinden. Auch im Einzelhandel gelten schärfere Hygieneregeln, die in Rostock bereits am Samstag in Kraft traten. So gilt auch außerhalb von Geschäften in Einkaufszentren wie dem Rostocker Hof oder dem KTC nun die Maskenpflicht.

Straßenkünstler planen Ausstellung und Kalender

Vom neuerlichen Lockdown sind auch die Veranstaltungshäuser Rostocks betroffen. So fand am Freitagabend mit „ Harro Hübner & Friends“ das erste Konzert seit dem Veranstaltungsverbot im März statt. 320 Fans erlebten einen gelungenen Bluesabend. Es war das vorerst letzte Event dieser Art in der Rostocker Stadthalle.

Rostocks Straßenkünstler haben in den vergangenen Wochen viele Spontanauftritte in der Fußgängerzone gegeben und Kulturliebhaber auch online auf dem Instagram-Account @rostockerstrassenkultur daran teilhaben lassen. Bilder der teilnehmenden Künstler sollen demnächst in Ausstellungen präsentiert werden. Der Spielwarenladen Wupatki hat dafür bereits sein Schaufenster als Ausstellungsfläche angeboten, weitere Möglichkeiten werden gesucht.

Um die Ausstellungen zu finanzieren, wollen die Künstler einen Kalender für das Jahr 2021 produzieren. Die Verkaufserlöse sollen dann zu hundert Prozent in die geplanten Schauen fließen. Vorbestellungen sind ab Montag per Mail an rostockerstrassenkultur@gmail.com möglich.

