Rostock

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Dienstag verhindert, dass ein Rostocker Rentner (86) Opfer eines Betrugs geworden ist. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Frau den Senior angerufen und um 10 000 Euro gebeten. Als Grund gab die unbekannte Anruferin an, dass sie sonst ihren Führerschein verlieren würde. Der 86-Jährige glaubte, seine Tochter sei die Frau am Telefon.

Laut Polizei erklärte der Rentner seiner vermeintlichen Tochter, dass er nicht so viel Geld Zuhause hätte und erst zur Bank gehen müsste. In der Bankfiliale in der Rostocker Südstadt wurde eine Mitarbeiterin aber skeptisch – und ließ sich die Telefonnummer der richtigen Tochter geben. So konnte der Betrugsversuch aufgeklärt werden.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Die Beamten danken der aufmerksamen Mitarbeiterin und warnt erneut vor Telefonbetrügern. Sollten Sie oder Ihre Familienmitglieder auf beschriebene Art und Weise von Unbekannten angerufen werden:

Geben Sie keine Details zu Ihren Finanzen oder Familienverhältnissen preis.

Kontaktieren Sie, wie in dem geschilderten Fall, Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummern.

Sprechen Sie über den Inhalt des Anrufs, auch wenn die Unbekannten Sie auffordern, dies nicht zu tun.

Wenden Sie sich an die Polizei unter der 110.

Von OZ