Rostock

Es klingt verrückt: Vier Männer wollen mit Unfug Rostocks Kneipenszene aufmischen. Und das könnte ihnen durchaus glücken. Denn Nonsens ist die neueste Location in Rostocks Kiez nur dem Namen nach: Im Herzen der KTV eröffnen Sascha Post, Jakob Grosse-Ophoff, Jonas Himmel und Christoph Krause ihre Bar „Unfug“. Wo noch vor kurzem Lebensmittel verkauft wurden, bekommen demnächst Nachtschwärmer zum Cocktail oder Feierabend-Bier Bilderschauen und Bandauftritte serviert.

„Eine eigene Kneipe aufmachen – davon hat doch jeder irgendwie schon mal geträumt“, sagt Sascha Post. Er und seine drei Kompagnons lassen den Wunsch Wirklichkeit werden und das zu einer Zeit, in der wohl die wenigsten ins Gastgewerbe einsteigen: Mitten im dritten Corona-Lockdown haben die Quereinsteiger beschlossen, ein Lokal zu eröffnen. Eine Schnapsidee, gewissermaßen. „Daher auch der Name ‚Unfug‘. Viele Leute haben uns für verrückt erklärt, weil wir während der Pandemie eine Bar eröffnen wollen“, erzählt Jonas Himmel und lacht.

Bar mit Galerie und Bühne

Das „Unfug“ soll Kneipe und Kultur-Hotspot zugleich sein. „In Rostock gibt es kaum Ausstellungsflächen für Künstler“, erklärt Sascha Post. Deshalb sollen die Bar-Wände als Leinwand für Malerei, Fotos und Illustrationen fungieren. Wechselnde Ausstellungen seien geplant. Neben Hinguckern gibt es auch ordentlich was auf die Ohren: Auf einer kleinen Bühne können künftig Solo-Musiker und Bands live spielen oder DJs auflegen. Im Lokal soll keine Langeweile aufkommen.

Deshalb ist auch die Kneipen-Optik alles andere als 08/15: Über dem Eingang glitzert eine Discokugel. Drinnen wechseln sich freigelegte Backsteine mit DDR-Fliesenspiegel, petrolfarbenem Putz und selbst geschreinerten Holzelementen ab. Die Bar sei ein „Herzensprojekt“, sagt Jonas Himmel, „wir stecken viel Liebe ins Detail.“ Seit März rackern sich die Wirte in spe beim Handwerken ab. Dabei greifen sie normalerweise eher selten zu Bohrmaschine oder Säge.

Vom Tresen bis zum Schnaps-Regal – den Kneipen-Ausbau haben die Wirte größtenteils selbst übernommen. Hier lässt sich ablesen: In der Bar steckt viel Herzblut drin.. Quelle: Martin Börner

Quereinsteiger packen’s an

Christoph Krause ist Chef des Warnemünder Hostel „Dock Inn“, Sascha Post Softwareentwickler, Jonas Himmel Physikstudent. Jakob Grosse-Ophoff arbeitet seit seinem Uni-Abschluss als Maschinenbau-Ingenieur als freischaffender Künstler. Kreativ austoben können sich die vier Freunde jetzt im „Unfug“.

Die Kneipe ist ein Wagnis, der Umbau ein Abenteuer. Ob hinter Trockenbauwänden oder unterm Linoleum-Boden – überall stoßen die Neu-Gastronomen auf ein Stück Rostocker Geschichte. Das Haus in der Waldemarstraße 14b sei Baujahr 1933 und das Ladenlokal darin schon immer ein Lebensmittel-Geschäft gewesen, erzählt Sascha Post. Vor der Wende war es ein Konsum, zuletzt Markt und Paket-Shop zugleich: Noch zu Beginn dieses Jahres konnten KTVler hier im „Alles Banane“ Obst, Gemüse und Getränke kaufen. Wo zuletzt Regale und Kasse standen, können demnächst 40 Gäste an Tischen und Tresen Platz nehmen.

Die neuste Adresse für Kneipen- und Kultur-Fans: das „Unfug“ in der Waldemarstraße. Quelle: Martin Börner

Bei der Getränke-Karte setzen die „Unfug“-Betreiber auf Bestseller: Bier, eine Handvoll Cocktails und Longdrinks – auch für den schmalen Geldbeutel – soll es geben, dazu Happen für den kleinen Hunger. „Unser Angebot wird klein, aber fein. Was wir anbieten, soll top sein“, sagt Jonas Himmel.

Klein aber fein 40 Sitzplätze hat die KTV-Kneipe „Unfug“ Gästen zu bieten. Auf der Getränkekarte sollen preiswertes Bier sowie ausgewählte Cocktails und Longdrinks stehen. Auch für Aug’ und Ohr gibt’s was: In der Bar sollen regelmäßig Künstler ausstellen, Konzerte und Lesungen stattfinden und DJs auflegen. das konkrete Eröffnungsdatum steht noch aus. Über ihren Instagram-Account www.instagram.com/unfug.rostock halten die Betreiber Neugierige auf dem Laufenden.

Eröffnung steht bevor

Geht alles glatt, soll noch im Juli Eröffnung sein. Viele Hanseaten und Hanseatinnen dürsten geradezu danach, sich hier Kaltgetränke schmecken zu lassen: Immer wieder stecken Passanten oder Nachbarn ihre Köpfe zur Tür herein, bieten auch Hilfe oder ausrangierte Möbel zum Upcyceln an. Die Neugier auf das, was sich in der Bar tut, ist groß.

„Uns haben schon mehrere Leute gefragt, ob wir einen Youtube-Kanal haben, auf dem sie unsere Bauarbeiten verfolgen können“, verrät Jakob Grosse-Opphoff und lacht. Doch die Männer wollen nicht Influencer, sondern In-Wirte werden. Ihr Ziel: Rostocks Kneipenszene mit „Unfug“ aufmischen.

Nix mit 08/15: Die Kneipe „Unfug“ soll so unkonventionell werden wie die Betreiber Jonas Himmel, Sascha Prost (h.v.l.) und Jakob Grosse-Ophoff (v.). Quelle: Martin Börner

www.unfug-rostock.de

Von Antje Bernstein