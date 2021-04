Rostock

Barbara Künzel ist angekommen. „Mein Traum war es immer, an der Ostsee zu wohnen und ich bin froh, jetzt in Rostock zu sein“, schwärmt die 70-Jährige von ihrer neuen Heimat. Eigentlich kommt sie aus Thüringen und hat viele Jahre in Hessen gelebt. „Wir waren oft zu Besuch an der Ostsee und haben uns hier immer wohl gefühlt“, sagt Künzel.

Vor einiger Zeit konnte sie sich schließlich ihren Traum erfüllen. „Wir dachten uns, jetzt, wo wir keine Verpflichtungen mehr haben, machen wir das!“ Im Stadtteil Schmarl fühlt sich die Mutter und Großmutter wohl. „Wir haben den Iga-Park direkt vor der Tür, zum Strand ist es nicht weit, die ärztliche Versorgung ist gegeben“, zählt sie auf. „Wir haben alles, was wir brauchen.“ Gerade jetzt – in Pandemie-Zeiten – sei es schön, auch mal am Strand spazieren zu gehen. „Hier kann man mal so richtig durchatmen“, schwärmt sie.

Von Katharina Ahlers