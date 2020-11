Rostock

Die Bauarbeiten auf der Fahrradstraße zwischen Eros Center und Fiete-Reder-Halle im Rostocker Stadtteil Marienehe nähern sich ihrem Ende. Hier ist mit einem aufwendigen Verfahren ein neuer Mischwasserkanal verlegt worden. „Wir rechnen weiterhin mit einem Bauende des ersten Bauabschnittes bis Ende November. Dann können auch die Radfahrer den Weg wieder nutzen“, sagt Bettina Kalnins, Sprecherin des kommunalen Versorgers Nordwasser.

Weil das Schichtenwasser im Baugrund für Probleme sorgte, musste der Kanal mit Hilfe eines Industrietauchers verlegt werden. Auch kam das sogenannte Micro-Tunneling-Verfahren zum Einsatz: Ein computergesteuerter Bohrer grub sich in einer Tiefe von bis zu 9,50 Meter Stück für Stück durch die Erde. „Drei Findlinge mussten dabei aufwendig geborgen werden“, sagt Kalnins. Aktuell werden die letzten Schächte eingesetzt und abschließend die Oberfläche wiederhergestellt.

Im April soll zweiter Bauabschnitt beginnen

Im April des kommenden Jahres soll dann der zweite Bauabschnitt beginnen: die grabenlose Einbindung des neuen Kanals in den Fritz-Triddelfitz-Weg Richtung Südosten sowie in das Abwasserpumpwerk „Bramow“ in der Schlachthofstraße des Fischereihafens. „Für diesen Baubschnitt laufen die Vorbereitungen, die entsprechende Ausschreibung für die bauausführende Firma steht bevor“, sagt Kalnins.

Die Schwierigkeit: Bei den neuen Bauarbeiten sind zwei Gleisquerungen bei laufendem Bahnbetrieb notwendig. „Wir kreuzen sowohl die DB-Strecke Rostock – Warnemünde als auch die Gleise zum Fischereihafen“, sagt Kalnins.

Erster Bauabschnitt kostete knapp drei Millionen Euro

Die Bauarbeiten des zweiten Bauabschnitts erfolgen jedoch größtenteils außerhalb der Straße. „Es ist voraussichtlich zeitweise mit Sperrungen des Knochenweges zu rechnen, wenn die Bohrungen durchgeführt werden“, so die Sprecherin. Für Radfahrer werde die Straße dennoch passierbar sein. Eine konkrete verkehrsrechtliche Planung liege aktuell aber noch nicht vor.

Das Investitionsvolumen für den ersten Bauabschnitt liegt bei knapp drei Millionen Euro – es ist damit für Nordwasser die größte Maßnahme im Bereich Abwasser in diesem Jahr. Die Kosten des zweiten Bauabschnitts stehen laut Unternehmen angesichts der ausstehenden Ausschreibung noch nicht fest.

Alter Kanal stammt aus dem Jahr 1960

Der Bau des neuen Mischwassersammlers ist laut Nordwasser notwendig, weil der alte Kanal zwischen Fritz-Triddelfitz-Weg und Abwasserpumpwerk Bramow aus dem Jahr 1960 stark sanierungsbedürftig ist. Auch sei der Kanal bei Störungen nur schwer zu erreichen. Er ist Teil des Hauptabwassersystems für den Stadtteil Reutershagen.

Die Fahrradstraße zwischen Eros Center und Fiete-Reder-Halle wird normalerweise von rund 400 bis 500 Radfahrern pro Tag genutzt, schätzt das Rathaus. „Die Straßenverbindung Marieneher Straße – Am Bahnhof Bramow hat eine wesentliche Bedeutung für die Führung des Radverkehrs aus dem Nordwesten in das Stadtzentrum“, heißt es in der Stadtverwaltung. Die Route gilt als wichtige Alternative zur stark befahrenen Hauptverkehrsstraße am Fischereihafen.

