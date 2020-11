Rostock

Alexander Podszus steigt ins Wasser und taucht zum Wehr am Rostocker Mühlendamm. Wenig später kommt der Taucher wieder zum Vorschein und hält einen Angelköder in die Luft. „Wir haben die Führungsschienen, in die die Dammtafeln später eingelassen werden, vor einigen Tagen gesäubert. Nun überprüfen das jetzt noch einmal“, erklärt Kollege Jens Beeck vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee (WSA). „Wenn da noch Dreck die Schienen verstopft, gehen die Verschlüsse nicht richtig rein und sind undicht.“

Die Vorbereitungen für die Bauwerksprüfung laufen. Seit Sonntagfrüh überprüft das WSA für die Dauer von vier Wochen das Wehr, bewertet den Zustand, dokumentiert und behebt mögliche Schäden. „Das machen wir alle sechs Jahre. Zunächst werden die Wehrkammern trockengelegt“, sagt Hannes Nehls, Fachgebietsleiter Wasserstraßen. „Dafür werden mit den Dammtafeln die Kammern abgeschottet und das darin gestaute Wasser abgepumpt.“

Anzeige

Zwischenzeitliche Straßensperrungen

Am ersten Arbeitstag wird in der Zeit von 8 bis 13 Uhr die Mühlendammstraße voll gesperrt – Grund sind Kranarbeiten. Dabei werden unter anderem die jeweils drei Tonnen schweren Verschlüsse angehoben und vor die Wehrkammern gesetzt. „Die Wetterbedingungen sind optimal“, sagt Nehls zufrieden. „Wind wäre vor allem beim Hieven der Tafeln problematisch.“ Um keine Auswirkungen auf den Berufsverkehr zu haben, wurden diese und spätere Arbeiten, die den Straßenverkehr behindern, auf Sonntagmorgen gelegt.

Zur Galerie So laufen die Bauarbeiten

Wasserabfluss sichergestellt

Die Trockenlegung erfolgt in zwei Teilabschnitten, um auch während der Bauwerksprüfung den Wasserabfluss aus der Oberwarnow sicherzustellen. „Wir schotten erst einmal die beiden östlichen Wehrkammern ab. Die anderen beiden sind so dimensioniert, dass sie das angestaute Wasser ausreichend abführen können“, sagt Ingenieur Frank Kahn, zuständig für die Bauwerksinspektion. „Die Schütze werden höher aufgezogen, weil dort nun natürlich mehr Durchfluss ist.“ Die regelmäßige Bauwerksprüfung sei immens wichtig. „Wenn die Wasserabflussregulierung ausfallen würde, wäre das schlimm.“

Arbeiten gehen am Montag weiter

Nach Abschluss der Kranarbeiten geht es für den Taucher erneut ins Wasser. Er überprüft, ob die Fugen der Platten dicht sind, und bessert gegebenenfalls nach. „Das ist sonst ein komisches Gefühl, wenn man in der Kammer arbeitet und dann Wasser nachplätschert“, sagt Kahn und lacht.

Gegen 13 Uhr wird die Straße für den Verkehr wieder freigegeben, die Arbeiten des WSA sind jedoch lange nicht abgeschlossen. Am Montag werden die beiden abgeschotteten Kammern trockengelegt. „Danach wird man erst einmal nicht viel sehen, weil das sehr verdreckt sein wird“, vermutet Kahn. „Das muss man alles reinigen. Ab Donnerstag oder Freitag können wir uns an die Inspektion machen.“ Jedes Bauteil müsse handnah überprüft werden – eine Sichtprüfung reiche nicht. „Wir müssen alles abklopfen und sehen, wie sich kleinere Schäden, die vor sechs Jahren festgestellt wurden, entwickelt haben.“

Wechsel nach zwei Wochen

Eine weitere Woche haben die Planer als Puffer vorgesehen, falls Reparaturarbeiten durchgenommen werden müssen. „Alles was aus Stahl ist, ist jetzt auch schon 20 bis 30 Jahre alt. Und wenn es nur der Korrosionsschutz ist, der erneuert werden muss“, so Kahn.

Ab dem 22. November sollen die zwei östlichen Kammern wieder freigegeben werden und die andere Hälfte des Wehrs überprüft werden. Dazu muss noch einmal die Mühlendammstraße gesperrt werden. Eine abschließende Sperrung ist vorgesehen, wenn die Verschlüsse am 6. Dezember wieder abgebaut werden.“

Lesen Sie auch

Von Katharina Ahlers