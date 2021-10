Rostock

Auf Höhe des Warnemünder Friedhofes staut sich am Vormittag der Verkehr, der aus Richtung Diedrichshagen ins Ostseebad fährt. Zahlreiche Autos warten an der roten Ampel und lassen den Gegenverkehr passieren. Nach einigen Minuten springt die Ampel auf „Grün“, die Wartenden können ihren Weg fortsetzen.

Noch immer sorgen die einseitige Sperrung der Fahrbahn, Bauzäune und Ampeln für Verkehrsverzögerungen in der Warnemünder Parkstraße. „Ich stehe hier durchaus mal ein paar Minuten, aber ich finde das nicht weiter schlimm“, sagt eine Autofahrerin aus Warnemünde, die in Bad Doberan arbeitet und jeden Tag zweimal durch die Baustelle muss. „Wenn was gemacht werden muss, dann lässt sich das nicht verhindern.“

Rad- und Gehweg wird erneuert

Grund für die Bauarbeiten sind unter anderem Aus- und Umbauarbeiten am parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rad- und Gehweg. Ziel der Arbeiten ist, die Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu verbessern und die häufigen Konflikte zwischen den unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern zu verhindern. Im Bereich der Kleingartenanlage nutzen Fußgänger während der Bauarbeiten die Fahrbahn – diese ist daher für Kfz gesperrt. Der Radverkehr wird hingegen auf der Fahrbahn geführt.

Konflikte zwischen Radfahrern und Spaziergängern

Viele Radfahrer nutzen jedoch den Weg, der die Spaziergänger entlang der Baustelle führt. „Ich kann verstehen, dass die Radfahrer nicht auf der Straße fahren wollen, aber dann sollen sie hier auf dem Gehweg absteigen und schieben. Oft fahren sie laut klingelnd an uns vorbei und regen sich auf, dass wir hier alles aufhalten“, erzählt eine Spaziergängerin aus Diedrichshagen. Ansonsten störe sie als Fußgängerin das Bauvorhaben nicht. „Ich finde es gut, dass was getan wird.“

Die Einwohnerin fragt sich, wann der neue Weg fertig ist und freigegeben wird. „Gerade in der Hauptverkehrszeit staut es sich hier ganz schön“, sagt ihr Mann. „Da verliert man an der Ampel durchaus fünf Minuten.“

Letzte Arbeiten in diesem Abschnitt

Nach Angaben des Rostocker Tiefbauamts werden derzeit die Arbeiten im letzten Abschnitt durchgeführt. Diese umfassen unter anderem die Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrundes. „Dafür wird der Boden ausgetauscht“, heißt es. Auch im Kleinen Sommerweg finden Arbeiten an den Tragschichten statt. „In den folgenden Wochen werden in beiden Verkehrswegen Bordanlagen errichtet, Asphalt und Pflaster eingebaut sowie Entwässerungsanlagen verlegt“, so das zuständige Amt.

Parallel werden die Wege mit Beleuchtung, Poller, Wegsperren und Beschilderungen komplettiert. „Die halbseitige Sperrung ist bis zum Bauende erforderlich, um die Fußgängerinnen und Fußgänger am Baufeld entlang zu führen.“ Für die abschließenden Arbeiten zum Rückbau der defekten Amphibiendurchlässe in der Fahrbahn wird ebenfalls eine halbseitige Sperrung benötigt. Diese Arbeiten sind für die Woche ab dem 15. November vorgesehen.

Arbeiten verzögern sich

Damit verzögert sich die Fertigstellung um mehrere Wochen. Ursprünglich sollte der etwa 330 Meter lange erste Bauabschnitt im Juli fertiggestellt werden, später war von September die Rede. „Das zieht sich ganz schön hin“, so ein Warnemünder Radfahrer. „Ein bisschen nervig ist es, aber trotzdem ist alles gut organisiert.“

Nach Angaben der Stadt kommen die Verzögerungen durch unvorhersehbare Probleme zustande. „Der Baugrund weist eine geringe Tragfähigkeit auf. Es wurde die Anlage von Probefeldern notwendig, um einen tragfähigen Oberbau festzulegen“, heißt es in einer Stellungnahme. Die daraufhin gewählte Bauweise erfordere zusätzliche Arbeitsschritte. Zudem wurden Bauwerksreste gefunden, die entfernt werden mussten, durch die Stadtwerke Rostock werden außerdem zusätzliche Leerrohre in der Trasse mitverlegt. „Durch eine Havarie an der Trinkwasseranlage beim Bau des Straßendurchlasses mussten die Arbeiten für die Reparaturen für einige Tage unterbrochen werden“, so das Tiefbauamt weiter.

Weitere Arbeiten unklar

Der Um- und Ausbau des Teilstücks zwischen Groß Kleiner Weg und Kleiner Sommerweg gilt als erster Bauabschnitt eines Gesamtvorhabens in der Parkstraße. Unklar bleibt, wie es mit den weiteren Bauabschnitten weitergeht.

Rückblick: Für Diskussionen haben die Arbeiten schon früh gesorgt. So wurden die ersten Planungen für den zweiten Abschnitt verworfen. Für die Realisierung hätten mehr als 100 Bäume im Küstenwald gefällt werden müssen. Der Warnemünder Ortsbeirat und die Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ hatten erfolgreich für den Erhalt der Bäume gekämpft. „Wir haben nun sogar Rückendeckung von Landwirtschaftsminister Till Backhaus“, freute sich Annette Boog, Sprecherin der Bürgerinitiative, im August. „Auf Nachfrage bei der Hansestadt Rostock wurde meinem Haus versichert, dass eine Rodung des Küstenschutzwaldes zur Erweiterung des Rad- und Gehweges entlang der Parkstraße nicht länger vorgesehen ist“, so Minister Till Backhaus (SPD) damals.

Von Katharina Ahlers