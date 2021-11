Rostock: Bauausschuss lehnt Bau der Klärschlammanlage in Bramow ab

Rostock

Kein grünes Licht vom Bau- und Planungsausschuss der Rostocker Bürgerschaft für die geplante Klärschlammverbrennungsanlage in Bramow: Am Dienstagabend versagten die Mitglieder des Ausschusses das sogenannte Einvernehmen der Gemeinde zu den Bauplänen der Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV). Dieses ist allerdings nötig, damit die zuständige Landesbehörde – das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) – im Genehmigungsverfahren weiterkommt. Frist für die „Gemeinde“ Rostock ist der 16. November. Gibt es bis dahin keine Reaktion, gilt dies für das Stalu als Zustimmung.

Knackpunkt: Das Einvernehmen der Gemeinde darf nur aus planungsrechtlichen Gründen verweigert werden. Beim aktuellen Antrag geht es also allein um die Bauplanung, nicht darum, ob der Betrieb der Anlage, an dem es immer wieder Kritik gibt, sinnvoll ist. Doch genau das rief mehr Ratlosigkeit denn Entscheidungsfreude im Bauausschuss hervor.

Hitzige Diskussion um Bau der Anlage führte in Ratlosigkeit

Nach mitunter hitziger Diskussion – unter anderem ging es darum, ob es sich bei der künftigen Verbrennungsanlage um einen Gewerbe- oder Industriebetrieb handelt – konnten sich die Ausschussmitglieder nicht annähernd auf ein Einvernehmen einigen. Die Verwaltung empfahl dem Ausschuss, dass Einvernehmen zu erteilen. Der Ausschuss selbst zeigte sich jedoch eher verwirrt, denn bestärkt – zum Beispiel durch die Empfehlung von Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), das Projekt Klärschlammanlage vorerst auszusetzen und eine erneute Markterkundung zu beauftragen.

Helge Bothur (Linke) fasste zusammen: „Das Verhalten der Verwaltung gibt nicht das Gefühl, dafür zu sein.“ Ausschussvorsitzender Jan-Hendrik Brincker (CDU) kommentierte: „Was uns Schwierigkeiten macht, ist, dass sich das Konzept seit dem Bürgerschaftsbeschluss geändert hat.“ Gleichzeitig sitze den ehrenamtlichen Ausschussmitgliedern die Zeit im Nacken. „Wir sind in einem Dilemma“, so Brincker weiter. Ein Verschieben der Angelegenheit sei nicht möglich.

Hauptausschuss muss jetzt entscheiden – Zeit wird aber knapp

Vier Mitglieder stimmten für den Antrag, vier dagegen, hinzu kam eine Enthaltung, ergo keine Zustimmung des Bauausschusses.

Nun muss der Hauptausschuss entscheiden – quasi die nächsthöhere Instanz. Der tagt das nächste Mal laut Plan am 16. November, womit sich ein weiteres Dilemma auftut. Das ist genau der Tag, an dem eine Stellungnahme an das Stalu bereits fertig sein muss, will die Gemeinde, also die Stadt Rostock, ablehnen.

Eines haben die Mitglieder des Bauausschusses allerdings versäumt: Bedenken, Fragen, Anregungen hätten sie auch mit Vertretern der KKMV besprechen können. Geschäftsführer Steffen Bockholt war nämlich anwesend, kam aber nicht zu Wort.

