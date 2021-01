Rostock-Stadtmitte

Gute Nachricht für den Investor – schlechte Nachricht für Parkplatzsuchende in der Innenstadt: Am ehemaligen provisorischen Parkplatz am Glatten Aal steht jetzt ein Bagger. Der Zugang ist durch einen Zaun versperrt, an dem Schilder mit der Aufschrift „Beteten der Baustelle verboten“ hängen.

Der Investor Randalswood Germany will nach Angaben eines Sprechers die aufgeschüttete Parkfläche bis auf Straßenniveau abtragen lassen. Anschließend muss noch der Munitionsbergungsdienst die Fläche untersuchen, auf der ein Hotel sowie ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen sollen.

Anzeige

Tiefe Schlaglöcher erschwerten Parken

Der Parkplatz war wie geplant zum Ende des Jahres endgültig geschlossen worden. Der Vertrag mit dem Pächter lief zum 31. Dezember aus. Angesichts des Lockdown, in dem viele Geschäfte in der Kröpeliner Straße und in den Passagen geschlossen haben, dürfte sich das derzeit nicht so dramatisch auswirken wie an Einkaufstagen in normalen Zeiten.

Viele Autofahrer, die sich um ihr Fahrzeug Sorgen machten, hatten den Parkplatz ohnehin lange gemieden: Nach dem Winter war die nur behelfsmäßig befestigte Schotterfläche teilweise derart von Schlaglöchern durchzogen, dass man kaum darauf manövrieren konnte.

Oberirdisch Hotel und Wohnungen, unterirdisch Autos

Statt Autos sollen auf dem Gelände bald 135 Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten mit insgesamt rund 1500 Quadratmetern sowie ein Hotel mit 161 Zimmern stehen. Die Autos wandern in den Untergrund: Eine Tiefgarage mit 204 Pkw-Stellplätzen ist vorgesehen. Ein großer Teil davon wird allerdings Hotelgästen vorbehalten bleiben. Die Gesamtkosten könnten etwa 80 Millionen Euro betragen.

Lesen Sie auch:

Spielplatz auf dem Dach – größer als im Hansekarree

Ziel von Randalswood war zunächst, im Juni 2023 fertig zu werden. Dann könnten auch die ersten Bewohner einziehen. Im Gegensatz zu den Luxus-Eigentumswohnungen des Hansekarrees, das vom gleichen Investor bebaut wurde, sollen in den neuen Gebäuden „zu einem nicht unerheblichen Teil“ Mietwohnungen entstehen. Randalswood wollte diese Wohnungen als eigenen Bestand halten und selbst vermieten.

Um auch Familien anzusprechen, würden nicht nur Wohnungen mit mehr Zimmern und über zwei Etagen geplant, sondern auch ein größerer Spielplatz auf dem Dach. Den gibt es im Hansekarree auch schon in luftigen Höhen – auf einem Querriegel des neuen Wohn- und Geschäftshauses soll er allerdings anders gestaltet und größer werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baubeginn wegen Rathaus-Auflagen verzögert

Eigentlich sollte der Baubeginn schon im Herbst 2020 sein. Doch laut Randalswood verzögerte er sich, weil das Rathaus dem Investor die Auflage erteilt habe, im Zuge der Bebauung ein Fledermausquartier zu schaffen. Lange sei nicht bekannt gewesen, wie groß und in welcher Art das Fledermausquartier herzurichten sei. Nach langem Hin und Her habe sich dann herausgestellt, dass es sich um sechs bis sieben Fledermäuse handele. Die Stadtverwaltung betonte allerdings, dass das entsprechende Gutachten in den Akten gewesen sei.

Von Axel Büssem