Rostock: Baustart für Mega-Leitstelle in der Südstadt

Rostock

Sie ist die Hauptschlagader des Rostocker Rettungswesens – die Feuerwache 1 samt Leitstelle in der Erich-Schlesinger-Straße. Seit der Inbetriebnahme im Jahr 1983 wurde die Wache zwar immer wieder technisch aufgerüstet, doch der bauliche Zustand ist in der alten Zeit hängen geblieben.

„In den letzten Jahren mussten wir uns zunächst um die Gerätehäuser der freiwilligen Feuerwehren und um den Neubau der Wache im Nordosten kümmern“, sagt Rostocks Finanz- und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD). „Jetzt wird es wirklich höchste Zeit, auch den ‚dicksten Brocken‘, unsere Hauptwache mit Leitstelle in der Südstadt endlich umfassend auf einen modernen Stand zu bringen“, gibt er zu.

Noch im April soll der Startschuss für das 60 Millionen Euro teure Vorhaben fallen. „Die ersten Maßnahmen umfassen die Baufeldfreimachung, Kampfmittelsondierung und Erschließung“, erklärt Sigrid Hecht, Chefin des Kommunalen Eigenbetriebes für Objektbewirtschaftung (KOE), der die umfangreiche Sanierung betreut.

Neue Leitstelle entsteht zuerst

Wird der gerade gestellte Bauantrag genehmigt, könnte im September auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks mit dem Bau des sogenannten Gefahrenabwehrzentrums begonnen werden. Mit 32 Millionen Euro ist der erste Bauabschnitt der kostenintensivste Teil der gesamten Maßnahme. „Aber wir errichten ja auch eine moderne Leitstelle für Rund-um-die Uhr-Einsatz. Das setzt voraus, dass hier die neueste Technik verbaut wird, die entsprechend der Einstufung als kritische Infrastruktur der Kommune auch besonders geschützt werden muss“, so die KOE-Chefin.

Zum ersten Bauabschnitt gehören neben dem dreigeschossigen Klinkerbau außerdem auch in Katastrophenschutzlager, eine Atemschutzwerkstatt sowie eine Fahrzeughalle für Spezialtechnik.

Anschließend soll vor Ort ein neuer Gebäuderiegel für die zentrale Rettungswache Süd entstehen. Dort werden neben den am Standort vorhandenen Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Retter des DRK einziehen, die bisher in der Augustenstraße saßen. Auch die Fahrzeuge und Geräte, die für den Massenanfall von Verletzten notwendig sind, werden künftig zentral in der Schlesinger-Straße stationiert.

Dritter Abschnitt wird der Neubau des Gerätehauses für die Ortsfeuerwehr Stadt Mitte und die Katastrophenschutzeinheiten, die dann ihr Mietobjekt in der Fahnenstraße aufgeben können. Bevor sie aber einziehen dürfen, „wird dieser Gebäudeteil noch für den Freizug der Bestandsfeuerwache dienen“, erklärt Sigrid Hecht. So soll es gelingen, die umfangreiche Kernsanierung der bisherigen Feuer- und Rettungswache ohne teure Interimsbauten zu schaffen.

Neubau sorgt für schnellere Hilfe

Für die Mitarbeiter von Berufsfeuerwehr und Rettungsdienst werden die nächsten Jahre besonders herausfordernd: „Der Ausbau und die Sanierung des Hauptgebäudes bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in der Feuerwache, in der Rettungswache beziehungsweise in der Leitstelle wird die größte Herausforderung werden“, blickt Ralf Gesk, der stellvertretende Leiter des Rostocker Brandschutz- und Rettungsamtes, voraus.

Dennoch seien die Mitarbeiter natürlich froh, bald deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen zu bekommen. Doch auch die Rostocker Bürger werden von dem Neubau profitieren: Denn mit dem Neubau der Zentralen Rettungswache Süd wird die Umstrukturierung der Rettungswachen und die Neuverteilung der Fahrzeugflotte im Stadtgebiet abgeschlossen. „Durch die Konzentration der Rettungswagen und der Sonderrettungsdienstfahrzeuge an einem Standort sowie durch die Optimierung der Laufwege im Gebäude wird es möglich sein, dass der Bürger im konkreten Notfall schneller die notwendige Hilfe bekommt als bisher“, sagt Ralf Gesk.

Größere Lagermöglichkeiten für Pandemie-Ausrüstung

Bei Blackouts, also längerfristigen Stromausfällen, die zu unzähligen Notrufen führen, könnte die neue Leitstelle künftig acht und damit deutlich mehr Plätze für die Notrufabfrage als bisher bieten. Zudem sind neben der Leitstelle Räume für den Führungs- und Verwaltungsstab geplant, so dass die Beteiligten bei Großschadenslagen kürzere Wege haben, um sich zu treffen.

Eine weitere Notwendigkeit der Retter hätte sich gerade durch die Corona-Pandemie wieder gezeigt: „Mit dem Neubau wird es möglich sein, dass die Lagermengen an Katastrophenschutzausrüstung deutlich erhöht werden können“, so Ralf Gesk vom Brandschutz- und Rettungsamt. Damit sei mehr Kapazität da, wenn es beispielsweise um Notvorräte zur Pandemieausrüstung geht. „Weiterhin verbessern sich deren Lagerbedingungen sowie die Verfügbarkeit im Notfall“, erklärt der stellvertretende Amtsleiter.

Platz für fast 400 Retter aus Haupt- und Ehrenamt

Läuft alles ideal, soll die Leitstelle im zweiten Quartal 2024 in Betrieb gehen. Bevor es soweit ist, würden aber noch im Parallelbetrieb mehrere Probeläufe durchgeführt, ehe die alte Leitstelle vom Netz genommen wird. Die Gesamtfertigstellung des Komplexes inklusive der weiteren Bauten ist für 2029 angepeilt. Dann werden in der Schlesingerstraße circa 194 hauptamtliche Mitarbeiter des Brandschutz- und Rettungsamtes sowie 48 hauptamtliche Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sitzen. Dazu kommen von der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte 85 ehrenamtliche Kameraden und 25 Mitglieder der Jugendfeuerwehr. Platz ist außerdem auch für die circa 120 Helfer der städtischen Katastrophenschutzeinheiten und 20 Mitglieder der Jugendbereitschaft.

„Die Kameraden der Rostocker Feuerwehren gehen für unsere Sicherheit jeden Tag dorthin, wo es weh tut, notfalls auch buchstäblich ins Feuer“, so Senator Müller-von Wrycz Rekowski. „Es ist deshalb unsere Verpflichtung als Kommune, die Wehren umfassend zu unterstützen und für gute Arbeitsbedingungen zu sorgen, bei der Berufsfeuerwehr wie bei den Ehrenamtlichen“, erklärt der Senator, warum das Vorhaben längst überfällig war.

Von Claudia Labude-Gericke