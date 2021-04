Rostock: Baustelle Satower Straße – Neue Vollsperrung an anderer Stelle

Rostock

Gute Nachricht für Anwohner und Autofahrer: Der Teil der Satower Straße, der seit Monaten Dauerbaustelle ist, soll demnächst wieder für den Verkehr freigegeben werden. Seit Juli 2020 werden hier alte Trink- und Abwasserleitungen erneuert. Pendler und Anlieger sind seitdem gezwungen, Umwege zu fahren.

Die derzeitige Vollsperrung zwischen dem Kiefernweg und der Einmündung Rennbahnallee soll im zweiten Quartal 2020 aufgehoben werden, so dass die Satower Straße dann ab diesem beziehungsweise bis zu diesem Bereich in und aus Richtung Rostock kommend wieder befahrbar ist, teilt die Stadt mit. In den einmündenden Seitenstraßen seien in dieser Phase noch umfangreiche Restarbeiten notwendig.

Vollsperrung zieht weiter

Dafür gibt es dann an anderer Stelle kein Durchkommen mehr. Denn schon jetzt, drei Monate vor Vollendung des ersten Bauabschnitts, soll mit dem zweiten begonnen werden. Dafür wird die Satower Straße ab der Einmündung Kiefernweg bis zum Abwasserpumpwerk „Am Pingelsteich“ in Kritzmow voll gesperrt. Die sich aktuell bewährenden Regelungen zur Umleitung, Erreichbarkeit von Rettungs- und Notdiensten sowie zum Fußgänger- und Radverkehr werden auch für den zweiten Bauabschnitt weiter genutzt, heißt es seitens der Stadt.

Die Satower Straße ist derzeit zwischen Rostock und Kritzmow wegen Bauarbeiten gesperrt. Quelle: Ove Arscholl

Den zweiten Bauabschnitt zu beginnen, bevor der erste abgeschlossen ist, sei eine wohlüberlegte Entscheidung aller Projektpartner gewesen, sagt Heiko Tiburtius, Amtsleiter des Rostocker Tiefbauamtes. Für ihn liegen die Vorteile auf der Hand: „Lückenlos weiterzubauen ist aus unser Sicht sowohl für die Verkehrsteilnehmenden als auch die Anwohnenden diedeutlich verträglichere Lösung.“

Mit einem planmäßigen Baubeginn im Frühjahr 2022 ist das Ende des zweiten Bauabschnittes für den Spätsommer 2023 vorgesehen. Der erste Bauabschnitt soll im Sommer diesen Jahres komplett fertig sein.

Gesamtprojekt dauert bis 2028

Das Gesamtprojekt „Satower Straße“ umfasst die Satower Straße vom Abwasserpumpwerk „Am Pingelsteich“ in Kritzmow bis zur Kreuzung Parkstraße/Voßstraße bzw. Südring/Albert-Einstein-Straße. Die gesamte Maßnahme, bei der Trinkwasser-, Abwasser-, Regen- und Erdgasleitungen erneuert werden, wurde in fünf Bauabschnitten geplant, die voraussichtlich bis 2028 umgesetzt werden sollen.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu den Projektbeteiligten zählen der Warnow-Wasser- und Abwasserverband, Nordwasser, die Stadtwerke Rostock, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock, der Landkreis Rostock sowie die Amtsverwaltung des Amtes Warnow-West und die Straßenbauverwaltung des Landes.

Von ab