Rostock: Behinderungen im Straßenverkehr und bei den S-Bahnen

Aufgrund eines Polizeieinsatzes wurde die Hamburger Straße in Rostock am Montagvormittag kurzzeitig gesperrt. Dadurch kam es zu einem Rückstau in beide Fahrtrichtungen. Auch bei den S-Bahnen kam es zu Behinderungen, sodass es bei drei Zügen Verspätungen von rund einer halben Stunde gegeben hat.