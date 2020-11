Rostock

Er versüßt die Vorfreude auf’s Weihnachtsfest und ist nicht nur für Kinder ein absolutes Muss im Dezember: der Adventskalender. Mit simplen Schokotafeln allein wollen sich die Mitglieder von Rostocks KTV-Verein in diesem Jahr aber nicht begnügen. Sie möchten ihren Mitmenschen den Countdown bis Heiligabend mit einer Aktion versüßen, die alle Blicke auf sich ziehen wird: dem KTV-Kunstkalender.

Statt hinter Pappkalendertürchen sollen vom ersten bis 24. Dezember hinter Fensterscheiben der KTV-Häuser täglich neue Überraschungen warten. „Die Idee ist, dass Geschäfts- und Privatleute ihre Fenster zur Verfügung stellen und diese dann von Künstlern oder Künstlergemeinschaften gestaltet werden“, erklärt Andy Szabó, Vorsitzender des KTV-Vereins.

Anzeige

Fotografien, Gemälde, Skulpturen und Video-Installationen sollen die KTV in eine große Galerie verwandeln. „Familien können dann in der Vorweihnachtszeit durch die Straßen schlendern und jeden Tag etwas Neues entdecken.“ Die Adressen, bei denen es sich lohnt vorbeizuschlendern, will der KTV-Verein rechtzeitig auf seiner Webseite und den Social-Media-Kanälen publik machen.

Fensterspender und –dekorateure gesucht

Damit der XXL-Kalender tatsächlich zum täglichen Blickfang wird, braucht es ausreichend „Fensterspender“. Mitmachen können KTV-ler, deren Wohnung zu ebener Erde oder im Hochpaterre liegt und ein Fenster zur Straße hat. Wer sich beteiligen möchte, kann sich mit dem KTV-Verein per Mail an vorstand@ktv-verein.de in Verbindung setzen.

Auch Rostocks Kreative sind aufgerufen, sich zu melden und als „Kalenderbestücker“ einzubringen. Erste Rückmeldungen gibt es schon: Viele Geschäftsleute aus dem Barnstorfer Weg hätten ihre Schaufenster als verglaste Ausstellungsfläche angeboten und auch Christoph Knitter, Christoph Chciuk und Robert Jung vom Studio 36 haben ihre Teilnahme zugesichert, sagt Andy Szabó.

Festlicher Glanz bis nach dem Fest

Damit sich der Aufwand für alle Beteiligten lohnt, sollen die kunstvoll inszenierten Fenster, ganz gleich an welchem Tag sie „enthüllt“ werden, über Heiligabend hinaus zu sehen sein. Neben dem KTV-Kunstkalender wird es in der Adventszeit weitere Hingucker in Rostocks Szeneviertel geben. Wolfgang Schmiedt, Initiator des beliebten „Montagsbalkons“ in der KTV, wolle die Balkone der Hausgemeinschaft in der Leonhardstraße mit Installationen in Szene setzen, verrät Andy Szabó.

Zudem wird es im Barnstorfer Weg erneut funkelnde Flocken rieseln: An Straßenlaternen befestigte Weihnachtsbeleuchtung soll dunkle Winternächte erhellen. Im vergangenen Jahr knipste der „Barni-Stammtisch“, ein Zusammenschluss von Gewerbetreibenden, erstmals die Adventslichter an. 21 LED-Flocken tauchten die Bummelmeile allabendlich in weihnachtlichen Lichterglanz.

In diesem Jahr soll der noch heller strahlen: 14 zusätzliche Flocken sollen zwischen Brink und Margaretenplatz angebracht werden, kündigt Andy Szabó.

Archivfoto von 2019: Galina Kaye (v. l.), Andy Szabo und Juliane Klüß halten eine leuchtende Schneeflocke in den Händen. Solche Leuchtelemente sollen den Barnstorfer Weg in der Adventszeit erneut schmücken. Quelle: OVE ARSCHOLL

Lesen Sie auch

Statt KTV-Wichteln: Nikolaus füllt Kinderstiefel

Auch er darf in diesem Jahr nicht fehlen: der Weihnachtsbaum auf dem Margaretenplatz. An seinen Zweigen soll von Kindern gebastelter Schmuck baumeln. Das beliebte KTV-Wichteln, das alljährlich viele Familien anlockt und auf Heiligabend einstimmt, muss bedingt durch die Corona-Pandemie allerdings ausfallen.

Kein Grund, Tränen zu vergießen, Präsente gibt es trotzdem: Statt mit großer Bescherung inklusive geselligem Weihnachtsliedersingen und Plätzchenessen sollen Kinder vom Nikolaus beschenkt werden, verspricht Andy Szabó.

Und so funktioniert’s: Bis zum zweiten Dezember können Kinder einen Stiefel in einem der Läden abgeben, die das „Nikolaus in der KTV“-Plakat im Schaufenster hängen haben. Am 7. Dezember wollen die teilnehmenden Geschäfte dann die gefüllten Schuhe gut sichtbar in ihre Auslage stellen. Wer seinen Stiefel entdeckt, kann ihn mit dem passenden Gegenstück „auslösen“ und wird mit Naschereien belohnt.

Von Antje Bernstein