Weil sie Sportbootführerscheine und Fischereischeine illegal ohne eine vorherige Prüfung verkauft haben sollen, müssen sich seit Donnerstag mehrere Angeklagte vor dem Rostocker Landgericht verantworten. Der Gruppe wird banden- und gewerbsmäßige Urkundenfälschung vorgeworfen.

Wie der Anklageschrift zu entnehmen war, sollen der inzwischen verstorbene Horst M. (73), Dirk P. (46), Björn H. (42), Jan H. (41), Christian R. (40), Katja B. (34) und Nikola P. (34) zwischen Januar 2013 und September 2017 als Mitglieder einer Bande in 33 Fällen gefälschte Sportbootführerscheine und Fischereiberechtigungen verkauft haben.

Behördensiegel gefälscht

Dabei habe jedes Mitglied eine eigene Rolle übernommen, so besorgte einer die Blanko-Vordrucke, der andere die dazugehörigen Passfotos, der nächste fertigte die Scheine an und wiederum ein anderes Bandenmitglied gab die Berechtigungen aus und kassierte das Geld. Die Behördensiegel sollen ebenfalls gefälscht worden sein. Insgesamt, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, erlangten die Angeklagten durch die Taten ein Vermögen von 22.300 Euro. Jan H., einer der Hauptangeklagten, muss sich zudem wegen weiterer 726 Fälle von Versicherungsbetrug verantworten.

Gericht regt Verständigungsgespräch an

Da eine der Hauptangeklagten, die 34-jährige Katja B., wegen eines positiven Corona-Tests fehlte, hatten die übrigen Angeklagten noch keine Möglichkeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern. Das Gericht regte zum Abschluss des ersten Verhandlungstages ein Verständigungsgespräch an, dem die Verteidiger zusagten. Über das Ergebnis soll am nächsten Verhandlungstag in der kommenden Woche berichtet werden.

Von Stefan Tretropp