Rostock

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstag am Schutower Kreuz in Rostock gekommen. Eine Frau schwebt nach dem Unglück in Lebensgefahr, zwei weitere Personen wurden verletzt. Ein betrunkener Autofahrer war über eine Verkehrsinsel gerast und hatte eine Fahrradfahrerin erfasst. Danach wurde das Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert.

Zu dem Unglück kam es nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr. Nach bisherigen Informationen war der Fahrer eines VW Passat auf der B 105 stadteinwärts unterwegs und verlor unter der Brücke der B 103 die Kontrolle über den Wagen. Der angetrunkene Autofahrer kam nach links ab, raste über eine Verkehrsinsel, knickte ein Verkehrsschild um und erfasste eine an einer Ampel wartende Fahrradfahrerin. Sie wurde durch den Aufprall einige Meter weit geschleudert.

Pkw rast in Gegenverkehr und rammt anderen Wagen

Der VW-Fahrer setzte seine Irrfahrt fort. Er steuerte auf eine Leitplanke zu und stieß dann im Gegenverkehr auf der Hamburger Straße mit einem VW Golf zusammen. Danach kam der Unfallwagen zum Stehen. Mehrere Augenzeugen wählten den Notruf und leiteten Hilfsmaßnahmen ein.

Zur Galerie Neben dem Unfallverursacher wurden zwei weitere Personen verletzt

Die Radfahrerin war nicht ansprechbar. Ihr Gesundheitszustand wurde von der Polizei als lebensbedrohlich eingestuft. Eine Vielzahl an Rettungswagen, Polizeistreifenwagen, ein Notarzt und die Feuerwehr kamen zum Einsatz. Neben dem Unfallverursacher erlitt auch der Mann am Steuer des VW Golf Verletzungen. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Straße stundenlang gesperrt

Die Hamburger Straße in Richtung B 105 Sievershagen blieb für mehrere Stunden gesperrt. Die Feuerwehr musste zahlreiche Trümmerteile aufsammeln und ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Unfallfahrer eingeleitet. Wie hoch sein Atemalkoholwert war, stand zunächst noch nicht fest.

Von Stefan Tretropp