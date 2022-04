Rostock/Dummerstorf

Der Fahrer eines E-Scooters, der betrunken in Rostock unterwegs war, ist am Karfreitag von der Polizei zweimal binnen weniger Stunden erwischt worden. Wie die Beamten berichteten, fiel der 30-Jährige kurz nach Mitternacht zunächst einer Streife in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt auf. Nach einer Atemalkoholmessung im Revier, die 0,96 Promille ergab, wurde der Mann entlassen mit der Auflage, sich ordentlich auszunüchtern.

Doch um 3.30 Uhr stellten die Polizeibeamten den 30-Jährigen erneut mit einem E-Scooter fahrend in der Hundertmännerstraße. Ein Atemalkoholtest ergab nun 2,80 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme, die Untersagung der Weiterfahrt und eine Unterbringung im polizeilichen Gewahrsam.

Am frühen Nachmittag stellte eine Streife auf der Autobahn 20 in Höhe des Rastplatzes Quellental den Fahrer eines in Schlangenlinien fahrenden Pkw. Bei dem 36-Jährige wurden 2,02 Promille gemessen. Auch hier folgten eine Blutprobenentnahme und die Untersagung der Weiterfahrt.

Von OZ