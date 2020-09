Kostenlos bis 14:36 Uhr Ohne Maske in Rostock: Betrunkener pöbelt in Bus und will junge Mutter schlagen

Ein betrunkener 77-Jähriger hat am Montagabend in dem Linienbus X41 in Richtung Rostock-Dierkow keine Maske getragen. Als er mehrfach darauf hingewiesen wurde, reagierte er aggressiv, beleidigte Fahrgäste und versuchte, eine 19-jährige Mutter zu schlagen. Er konnte von der Polizei gestellt werden.