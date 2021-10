Rostock

Ein prüfender Blick, dann legt Frank Radomski los: Schneiden, drehen, zupfen, legen – der Greifswalder arbeitet wie ein Friseur. Aber nicht mit Schere oder Lockenwicklern, sondern stattdessen mit Zange und Draht. Denn Radomski ist Bonsaist und will seinen interessierten Zuschauern zeigen, wie sich ein normaler Baum – in diesem Fall eine Schlangenhautkiefer – kunstvoll verwandeln lässt. Zu Beginn gibt es einen ersten Schnitt, der die künftige Form schon einmal vorgibt. „Es geht darum, Etagen zu gestalten und die Äste wie eine Hand zu fächern. Und von der Ansichtsseite aus dürfen keine Äste den Blick versperren“, sagt der Experte, während er fleißig Draht um den harzigen Stamm wickelt.

Wer die japanische Baumkunst nachahmen möchte, brauche neben Fingerspitzengefühl vor allem Geduld. „Ein Bonsai ist ein lebendiges Kunstwerk. Solange der Baum lebt, kann er gestaltet werden“, erklärt Torsten Schwinkendorf. Der Rostocker gehört auch mit zum Arbeitskreis Bonsai Mecklenburg-Vorpommern, dessen Mitglieder am Wochenende in der Societät Rostock Maritim ihre Bäumchen präsentieren.

Bonsai-Tage: Hintergrund und Öffnungszeiten Die jährlichen Rostocker Bonsaitage finden normalerweise immer in der Kunsthalle statt. Durch deren Sanierung sind die Veranstalter diesmal in die Societät Rostock Maritim in der August-Bebel-Straße umgezogen. „Die Räume sind perfekt für uns“, sagt Johannes Kunze, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft MV, die zusammen mit dem Arbeitskreis Bonsai MV der Ausrichter ist. Neben der Ausstellung gibt es noch ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und anschaulichen Workshops. Die Bonsai-Experten geben zudem Tipps für alle, die sich ebenfalls der Gartenkunst widmen wollen. Geöffnet ist noch am Sonntag, 3. Oktober, von 11 bis 18 Uhr.

„Nicht am Baum ist Zufall“

Eines stellt Schwinkendorf gleich klar: „Alles, was man an den Bonsai sieht, ist gewollt.“ Ob tote oder ausgehöhlte Äste, nichts davon sei dem Zufall überlassen, sondern das Werk ausgiebiger Pflegemaßnahmen. Selbst die Proportionen der Bäume, ihre Pflanzschalen sowie deren Machart sind im Vorfeld bewusst entschieden.

Die Bäume, die in der Societät gezeigt werden, sind bis zu 45 Jahre alt und ihre Größe reicht von 12 bis 80 Zentimetern. Die anwesenden Experten haben für ihre Besucher zahlreiche Tipps parat – vor allem für Einsteiger. „Generell kann jeder Baum zum Bonsai werden“, sagt Schwinkendorf. Selbst Apfel- oder Pflaumenbäume, die dann sogar Früchte tragen. „Und die haben auch kein Miniaturformat, sondern sind normal groß. Und lecker“, ergänzt Hendrik Weiher, der unter anderem eine kunstvolle Kirschpflaume ausstellt, deren Blätter sich schon herbstlich färben. „Sie hatte in diesem Jahr 40 Pflaumen dran“, erzählt der Greifswalder, der den 23 Jahre alten Baum seit sechs Jahren in der Bearbeitung hat.

Gefahr: Zu viel Pflege und zu wenig Geduld

„Wer nur einen oder zwei Bonsai hat, der pflegt sie wahrscheinlich zu Tode“, nennt Schwinkendorf einen Anfängerfehler. „Meinem ersten Bonsai ist es so ergangen, den gibt es nicht mehr“, erklärt der Rostocker grinsend. Denn trotz aller Zuwendung bräuchten die Bäumchen auch mal längere Ruhezeiten, in denen sich ihre Besitzer in Geduld üben müssten. „Bei Bonsai geht nichts von heute auf morgen“, so Schwinkendorf.

Er beantwortet bei den Bonsai-Tagen geduldig alle Fragen und klärt auch mit Mythen auf. „Bonsai-Samen gibt es nicht, da es ja ganz normale Laub- oder Nadelbäume sind, wie sie auch im Garten oder Wald wachsen.“ Speziell würden diese dann durch die Gestaltung – ob in Besenform, aufrecht stehend, abwärts wachsend als Kaskade oder wie ein Windflüchter.

Frank Radomski zeigt, wie sich eine Schlangenhautkiefer durch einen ersten Schnitt in einen Bonsai verwandeln könnte. Gerd-Uwe Damm (2. v. l.) sowie Tom und Sabine Hannemann schauen interessiert zu. Quelle: Claudia Labude-Gericke

Tom Hannemann ist noch recht neu im Bonsai-Hobby. Der Rostocker, der jetzt in Hamburg lebt, hat sich gerade zwei Bäumchen gekauft und nutzt die Chance, mit den Experten über die richtige Pflege zu fachsimpeln. Seine Mama Sabine Hannemann hört interessiert zu, denn sie hat auch einen Bonsai zuhause. „Einem vom Discounter“, erklärt sie grinsend. Frank Radomski findet das gar nicht schlimm. Denn ob Supermarkt, Gartencenter oder aus der Baumschule: Wichtig sei nur, was man aus den Bäumchen macht. Inspiration gibt es für Interessierte auch noch am Sonntag in der Societät.

Von Claudia Labude-Gericke