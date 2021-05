Rostock

Ein brennender Müllcontainer in einem Bürohaus hat am Montagmorgen am Rostocker Stadthafen einen Feuerwehr-Großeinsatz nach sich gezogen. Das Gebäude musste evakuiert werden, die Brandbekämpfer rückten mit zahlreichen Fahrzeugen an. Wie Sarah Schüler, Pressesprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, sagte, geriet am Morgen gegen 8.30 Uhr ein im Keller stehender Müllcontainer in Brand. „Wir gehen davon aus, dass unsachgemäße Müllentsorgung das Feuer ausgelöst hat“, erklärte Schüler.

Da es sich um ein mehrstöckiges Büro- und Servicehaus handelt, löste die Feuerwehr Großalarm aus und rückte schließlich mit mehreren Löschzügen aus, wie der Pressesprecher der Feuerwehr bestätigte. Am Einsatzort angekommen, hatten sich die Mieter bereits nach draußen in Sicherheit begeben. Lediglich eine Person wurde von der Feuerwehr gerettet.

Feuerwehreinsatz rostock Quelle: Stefan Tretropp

Die Feuerwehrleute statteten sich mit Atemschutz-Geräten aus und betraten zum Löschen den Keller des Gebäudes. Dort schlugen ihnen Flammen aus dem Container entgegen, die sie löschten. Im Anschluss daran lüfteten die Einsatzkräfte das Gebäude, ehe es wieder betreten werden konnte. Beamte der Kriminalpolizei übernahmen im Anschluss an die Löscharbeiten erste Ermittlungen am Brandort. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung eingeleitet.

Von Stefan Tretropp