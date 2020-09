Rostock

Feueralarm in der Rostocker KTV: Um vier Uhr nachts am zehnten September wurde die Polizei in die Fritz-Reuter-Straße gerufen. Ein Anrufer meldete, dass ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus losgegangen sei. Beim Eintreffen der Beamten standen die Hausbewohner vor der Haustür auf dem Gehweg. Doch der Bewohner der betroffenen Wohnung war noch drinnen.

Der 35-Jährige öffnete das Fenster und gab an, keine Hilfe zu benötigen. Allerdings war durch die Fenster bereits eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung wahrnehmbar. Nur mit Gegenwehr ließ sich der alkoholisierte Mann von der Polizei aus der Wohnung holen.

Anzeige

In der Küche brannte ein offenes Feuer. Die Berufsfeuerwehr Rostock löschte den Brand. Der 35-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizist wurde infolge einer leichten Rauchvergiftung im Rettungswagen behandelt. Die Polizei sicherte die Spuren und nahm eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.

Von OZ