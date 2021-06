Rostock-Reutershagen

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend mit einem Großaufgebot auf das Betriebsgelände der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) im Stadtteil Reutershagen ausrücken. Ein technisches Problem im Serverraum, verbunden mit einem Schwelbrand, führte zu dem Einsatz.

Wie der verantwortliche Einsatzleiter Markus Paschen mitteilte, seien die Brandbekämpfer gegen 18 Uhr in das Verwaltungsgebäude an der Hamburger Straße alarmiert worden. Ein Wechselrichter innerhalb des Serverraums stand in Flammen. Aufgrund des daraus resultierenden Qualms sprang die Brandmeldeanlage in dem Gebäude an. Wie Paschen sagte, handelt es sich bei der RSAG um ein so genanntes „Schwerpunktobjekt“, was zur Folge hatte, dass unzählige Kräfte aus mehreren Rostocker Feuerwachen ausrückten. Als die ersten Feuerwehrleute auf dem RSAG-Gelände eintrafen, war das Gebäude bereits geräumt worden.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Quelle: Stefan Tretropp

Vier Personen befanden sich zum Unglückszeitpunkt noch im Objekt, teilte Paschen mit. Diese hatten es kurz nach Brandausbruch selbstständig verlassen. Aus einem Fenster des Hauses zog schwarzer Rauch. Nachdem die Flammen an dem elektrischen Bauteil gelöscht waren, lüftete die Feuerwehr das Gebäude. Der Einsatz konnte gegen 20.30 Uhr beendet werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe gab es noch keine Erkenntnisse.

Von Stefan Tretropp