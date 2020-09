Rostock

Ein Transporter ist in der Nacht zu Mittwoch in Rostock-Dierkow abgebrannt. Laut Angaben der Polizei wurde das Feuer den Beamten gegen 1 Uhr in der Theodor-Heuss-Straße gemeldet. Als die Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der VW T5 komplett in Flammen.

Das daneben stehende Fahrzeug wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist bisher unklar, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus.

Anzeige

Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 491616.

Von OZ