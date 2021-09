Rostock

Wegen eines brennenden Gabelstaplers musste die Feuerwehr in Rostock am Montagabend in den Stadtteil Krummendorf ausrücken. Der Vorfall hatte sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers gegen 19.30 Uhr ereignet.

Das Feuer am Stapler brach inmitten einer Werkhalle an der Petersdorfer Straße aus. Das Objekt gehört zur Deutschen Bahn-Tochter DB Cargo. In dem Instandsetzungswerk sollen – so die letztjährigen Pläne - ab Ende dieses Jahres Hybridloks des japanischen Technologiekonzerns Toshiba gebaut werden.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie der mit Diesel betriebene Gabelstapler in Brand geraten konnte, stand zunächst nicht fest. Die alarmierte Feuerwehr – ein kompletter Löschzug – traf zügig ein. Die Feuerwehrleute mussten jedoch nicht mehr großartig eingreifen, denn die Mitarbeiter des Werks hatten die Flammen bereits mit einem Pulverlöscher erfolgreich bekämpft.

Um noch lodernde Glutnester auszumachen, setzte die Feuerwehr eine Wärmebildkamera ein. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Größerer Schaden ist zudem ebenfalls nicht entstanden.

Von Stefan Tretropp