Ein Brief mit einer unbekannten Substanz und fehlendem Adressat hat am Montagnachmittag am und im Rostocker Amtsgericht einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr nach sich gezogen. Wie die Beamten mitteilten, erreichte der ungewöhnliche Brief am späten Vormittag die Mitarbeiter der Poststelle, die daraufhin den Notruf verständigten.

Die Polizisten rückten mit mehreren Streifenwagen und einem Diensthundeführer am Amtsgericht in der Zochstraße an und sperrten vorsorglich den Gefahrenbereich ab. Etwa 70 bis 80 Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen, sie versammelten sich auf einer Sammelstelle vor dem Gericht. Mit Streifenwagen sperrte die Polizei die Zochstraße, auch der angrenzende Supermarkt-Parkplatz musste teilweise geräumt werden.

Munitionsbergungsdienst wurde verständigt

Ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Kriminalpolizei kamen ebenfalls zum Einsatz. Der Munitionsbergungsdienst ist verständigt worden und befindet sich, Stand 15.30 Uhr, auf Anfahrt zum Einsatzort. Es konnten zum jetzigen Stand noch keine genauen Angaben gemacht werden, um was für eine Substanz es sich im Inneren des Briefs handelt und ob davon eine Gefahr ausgeht. Die Ermittlungen sind aufgenommen worden.

