Rostock

Drei Jugendliche zündeten am Dienstagabend eine Mülltonne und einem Baum im Rostocker Stadtteil Brinckmansdorf an. Die Polizei konnte die drei Brandstifter nach ihrer Flucht mit dem Bus stellen.

Um 19.15 Uhr rief eine Zeugin die Polizei, da sie die Jugendlichen dabei beobachtete, wie sie einen Mülleimer an einem Einkaufsmarkt in der Robert-Beltz-Straße anzündeten. Sie konnte diese genau beschreiben.

Jugendliche gestehen die Brandstiftung

Die Täter hatten zuvor an einer nahe gelegenen Haltstelle gewartet und waren in einen Linienbus eingestiegen. Die Beamten verfolgten den Bus und begleiteten die Jugendlichen anschließend auf Höhe der Haltestelle „Vicke-Schorler-Ring“ aus dem Bus. Bei einer Durchsuchung konnte die Polizei diverse Feuerzeuge feststellen. Die zwei 13-Jährigen und der 14-Jähriger, räumten die Tat ein.

Lesen Sie auch

Demnach kippten sie Feuerzeugbenzin in den Mülleimer und zündeten diesen an. Auch ein Baum geriet dabei in Brand. Das Feuer ging jedoch eigenständig aus. Es kamen keine Personen zu Schaden. Die Polizeibeamtinnen und -beamten nahmen eine Strafanzeige wegen Brandstiftung auf.

Von OZ