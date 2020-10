Ziesendorf

Der Weg zur Baustelle ist eng. Zentimeter für Zentimeter müssen die Kraftfahrer ihre Laster an parkenden Autos vorbei ziehen. Gut zehnmal ist Christopher Ogorreck an diesem Morgen ausgestiegen, um seinen Kranwagen in der Rostocker Altstadt in die Gärtnerstraße zu jonglieren, ohne die parkenden Autos an der Kreuzung zu berühren.

„Auf dem Gehweg war ein Fahrrad am Mast angeschlossen, das nimmt auch noch Platz in der Kurve weg“, sagt Ogorreck, der Ware für einen Malerbetrieb geladen hat. Am Ende erreicht er ohne Kratzer am eigenen und an anderen Autos den Adressaten.

Anzeige

Fuhrunternehmen liefert landesweit Baumaterialien

Fuhrunternehmer Lutz Lohmann aus Ziesendorf ist mit zwei LKW und einem Transporter landesweit auf den Straßen unterwegs. Er ist der Hausspediteur für die Sto-Niederlassung in Stäbelow, beliefert Handwerker, Baubetriebe, Wohnungsgesellschaften, private und öffentliche Baustellen mit Farben, Putzen, Lacken, Fassadendämmung, Beschichtungssystemen. Seit 20 Jahren schon. „Zu 80 Prozent sind wir in Rostock tätig“, sagt Lohmann, der 2004 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. Hinterm Lenkrad sitzt er seit über 40 Jahren. „Ich möchte gar nichts anderes machen“, betont der 58-Jährige.

Nur wenige Zentimeter Luft zwischen parkendem Auto und Laster. Quelle: Christopher Ogorreck

Doch der Verkehr habe zugenommen, der Termindruck und damit der Stress. Vor allem in den Städten Rostock und Wismar sind die Straßen zugeparkt. „Manchmal haben wir an der Seite fünf bis drei Zentimeter Luft, um durch die Gassen zu kommen“, erzählt Lohmann. Seine Fahrer beherrschen ihr Handwerk und doch werden sie ständig beschimpft. „Was wir uns die 20 Minuten beim Abladen anhören müssen, ist nicht feierlich“, sagt Christopher Ogorreck. „Die Leute rasten manchmal regelrecht aus.“

„Wir haben einen Auftrag, müssen Kunden beliefern und versuchen schon außerhalb der Rushhour zu fahren“, wirbt Fuhrunternehmer Lohmann auch im Namen seiner Kollegen um Verständnis. Alle Spediteure und Zulieferer hätten ähnliche Probleme. Die Fahrer sind zumeist auf sich allein gestellt. „Passanten helfen selten“, hat Lohmann beobachtet. „Nur wenn es knallt, sind sie gleich zur Stelle.“ Jeden Monat bekomme er Rechnungen wegen Beschädigungen an parkenden Fahrzeugen. Die werden beglichen, dafür sei er versichert. Doch viele Anschubser seien zu vermeiden, wenn sich jeder auch im ruhenden Verkehr an die Regeln halte. Vor allem in der Altstadt, in der Bahnhofsgegend oder in Warnemünde ist oftmals kaum ein Durchkommen für die Brummis.

„Dicke Ästen reißen uns die Planen auf“

Zu schaffen macht den LKW-Fahrern auch der Baumbewuchs an Straßen. „Die öffentlichen Wege sind zugewachsen, die Bäume nicht auf vier Meter Mindesthöhe geschnitten“, erklärt Lohmann. Dicke Äste ragten über die Straße. „Die reißen uns die Planen auf oder die Lampen ab“, ärgert sich der Fuhrunternehmer, der dann auch mal konsequent die Lieferung absagt. „Ein Auto kostet 300 000 Euro, das können wir nicht bewusst kaputt fahren.“ Als ein Beispiel nennt Fahrer Ogorreck die Sternberger Straße in Lichtenhagen. „Das sind armdicke Äste auf drei Meter Höhe“, berichtet er, „aber der LKW ist vier Meter hoch.“ Und da gebe es noch etliche andere Stellen in der Stadt, an denen aus Gründen der Verkehrssicherheit zur Säge gegriffen werden müsste.

„Der Kunde ist König und wir liefern die Ware dorthin, wo sie gebraucht wird.“ Lutz Lohmann, Fuhrunternehmer Quelle: Doris Deutsch

300 Tonnen Material bewegt das Fuhrunternehmen Lohmann im Monat. Von Rügen bis Wismar reichen die Touren. Geliefert wird bis zur Bordsteinkante. „Aber der Kunde ist König“, sagt Lohmann, und da schleppten die Fahrer die Ware gelegentlich auch schon mal die Treppe hoch. Größere Anlieferungen, wie zum Beispiel Silos, würden bei Kundenwunsch auch mal über die Hecke gehievt. „Das dauert oftmals nur zehn Minuten und trotzdem wird dann geschimpft, weil für kurze Zeit die Straße blockiert ist“, ärgert sich der Kleinunternehmer. Er wünscht sich mehr Verständnis, Rücksichtnahme und Anerkennung der Leistungen, die die Fahrer unter oftmals komplizierten Bedingungen erbringen.

Von Doris Deutsch