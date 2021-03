Evershagen/Schutow

André Axmann engagiert sich nicht nur zum Tag des offenen Denkmals für die Geschichte des Stadtteils Evershagen. Regelmäßig im September gibt es – wenn kein Corona ist – themengemäß Stadtrundgänge durch das Viertel. Besonders hat es André Axmann die Architekturgeschichte im Rostocker Nordwesten angetan, zum Beispiel die aufwendigen Hausgiebelgestaltungen in Evershagen.

Inzwischen gibt es einen besonderen Teil der Stadtgeschichte, den Axmann gern näher erforschen würde: Es sind Springbrunnen. Denn die Brunnen in Rostock sind vielgestaltig und entstanden in unterschiedlichen Zeiten, einige von ihnen gibt es heute nicht mehr. Am bekanntesten ist wohl der Brunnen der Lebensfreude auf dem Rostocker Universitätsplatz, der seit 1980 das Stadtbild prägt.

Brunnen hat Ähnlichkeit mit „Kosmosbrunnen“

Auch in anderen Rostocker Stadtteilen sind Brunnen präsent: In Lütten Klein zum Beispiel ist der Brunnen „Pusteblume“ zu finden, der 2001 dorthin umgesetzt wurde, in der Südstadt steht seit 1975 der „Kosmosbrunnen“, er ist heute noch in Betrieb. Und am Vögenteichplatz wurde 1977 das Wasserspiel „Seesterne“ installiert, ebenfalls noch intakt.

Aber André Axmann hat auch einen vergessenen Brunnen entdeckt. „Anlässlich meiner Stadtteilrundgänge am Tag des offenen Denkmals bin ich auf einige Rostocker Springbrunnen aufmerksam geworden und habe hierzu inzwischen sogar einige interessante Hintergrundinformationen entdeckt“, so Axmann. Im Blick ist derzeit besonders ein Brunnen auf dem ehemaligen Messegelände in Rostock Schutow. Die heute übrig gebliebene Konstruktion seht im Norden des Areals, die Anlage ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Die Konstruktion hat frappierende Ähnlichkeit mit dem „Kosmosbrunnen“.

Brunnen in Hoyerswerda hergestellt

André Axmann hat inzwischen herausgefunden, dass Artur Flohe aus Hoyerswerda ein noch lebender Erbauer der heute fehlenden Kugel des Brunnens ist. Denn gefertigt wurde sie von der Künstlerischen Produktionsgenossenschaft (KPG) „Neue Form“ Seidewinkel bei Hoyerswerda. Axmann steht mit Flohe jetzt in Kontakt. Die anderen großen Brunnenteile wurden auf einer Rostocker Werft gebaut, „wobei jedoch leider unbekannt ist, auf welcher“, ergänzt Axmann.

„Leider hab ich bisher wenig Informationen zu diesem Thema gefunden“, sagt Axmann. Deswegen hofft er auf Unterstützung. Sehr hilfreich könnten ihm dabei Zeitzeugen sein, die aus eigener Erinnerung oder mit Fotos zur Aufarbeitung in dieser Sache beitragen könnten. Sie können sich gerne melden, Kontakt unter Tel. 0381/87 39 75 21 oder denkmal@evershagen.de

Von Thorsten Czarkowski