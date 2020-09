Rostock

Es hat sich ganz schnell ausgetanzt. „Als Mädchen waren meine Schwester und ich Mitglieder der Kinderballettgruppe. Meine Schwester ist Tänzerin geworden, aber meine Karriere war sehr kurz“, verrät Anja Jonas (56) und lacht. Auch wenn es für ein Leben im Rampenlicht nicht reichte, mit dem Volkstheater ist die Rostockerin seit jenen Tagen in ihrer Kindheit verbunden geblieben. Durch ihre eigene Geschichte und durch Interesse an den Geschichten, die das Theater in der Hansestadt schrieb. Letztere hat sie zusammen mit dem Historiker Seraphin Feuchte recherchiert und aufgeschrieben.

In „Stadt und Bühne – Ein Lesebuch zur Rostocker Theatergeschichte“ nehmen die beiden Autoren den Leser mit auf eine unterhaltsame Zeitreise vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Im Gegensatz zu zwei früheren Werken, die sich sehr detailliert und wissenschaftlich mit Rostocks Theaterhistorie befassten, sei die Neuerscheinung „eine Light-Version“, erklärt Antje Jonas, „ein leichtes Format, das in die Damenhandtasche passt“.

Anzeige

Rarität , wie sie im Buche steht

Was zwischen den Buchdeckeln steckt, hat es aber in sich. „Das ist eine echte Rarität“, sagt Antje Jonas als sie Seite 14 aufschlägt. Darauf zu sehen ist ein Abdruck eines Schriftstücks, das ein Stück für den 22. Juli 1520 ankündigt. „Das ist das älteste, gedruckte deutschsprachige Theaterplakat“, erklärt Jonas. Heute wird der Kulturschatz im Rostocker Stadtarchiv verwahrt.

Weitere OZ+ Artikel

Das Lesebuch erzählt Geschichten, die auch manch einem Bühnenkunstkenner neu sein dürften. Zum Beispiel, dass das hiesige Stadttheater einst als „ Bayreuth des Nordens“ galt und das Volkstheater den Vorläufer der Störtebeker-Festspiele initiierte.

Das Buch nimmt den Leser mit auf eine unterhaltsame Reise durch Rostocks Theatergeschichte. In einem Kapitel geht es um dieses Schriftstück vom 22. Juli 1520: der erste, gedruckte deutsche Theaterzettel. Quelle: Antje Bernstein

Neuer Rahmen fürs Theater

Wer tiefer in die Vergangenheit abtauchen möchte, kann das Buch ab sofort beim Verein der Freunde und Förderer des Volkstheater Rostock zum Preis von 12 Euro inklusive Versand bestellen (www. theaterförderverein-rostock.de). Zwei Euro günstiger wird die bebilderte Zeitreise im DIN-A5-Format am 13. September angeboten. Dann läutet das Volkstheater auf seinem Vorplatz die neue Spielzeit ein – mit einer Martinee und einem Familienfest. Für die passende Rahmenhandlung haben die Theaterfreunde quasi selbst gesorgt – mit Pinseln und Farbe.

Die Künstlerin Andrea Köster hat im Auftrag des Vereins den Holzzaun des Vorplatzes neu gestaltet. Wo zuvor der Schwarz-Weiß-Anstrich von den Brettern blätterte, leuchten nun Augen, Gesichter und grafische Elemente in den Theaterfarben weiß und blau. Die Betonmauer, die sich an den Zaun anschließt, wurde geweißt, die darin eingelassenen Blumenkästen bunt bepflanzt. „Ein Hingucker“, findet Antje Jonas.

Sie zählt zu den gut 140 Mitgliedern des Theaterfördervereins. Diese mussten in den vergangenen Wochen und Monaten coronabedingt auf viel verzichten: Aufführungen, Stammtisch, Theaterfahrt – all das fiel aus. „Dafür hatten wir einen sehr produktiven Sommer. Das tat gut.“ Ergebnis dieser Schaffenskraft ist neben Lesebuch und Zaunmalerei auch eine neu gestaltete Vorverkaufskasse.

Kostbarkeiten aus dem Koffer

Ein anderes Schmuckstück ist dagegen derzeit noch in der Mache: Die Theaterfreunde lassen sich einen neuen Vereinsstand anfertigen. „Er hat die Form eines alten Kleiderkoffers“, verrät Antje Jonas. Statt Kostümen sollen andere „Kostbarkeiten“ darin Platz finden.

Den Koffer wollen die Vereinsmitglieder zum Theaterfest aufklappen und darin unter anderem auch das Theaterlesebuch anbieten. Auch wenn der Leser es käuflich erwerben muss, ist es doch ein Präsent: „Unser Verein wird im kommenden Jahr 30 Jahre alt“, sagt Antje Jonas. „Das Buch ist ein Geschenk an uns, das Theater und das Publikum.“

Die Mauer auf dem Theatervorplatz erstrahlt jetzt in weiß, die eingelassenen Blumenkästen wurden bepflanzt. Quelle: Antje Bernstein

Auftakt mit Fest Das Volkstheater Rostock läutet am 13. September die Spielzeit 2020/2021 mit einer Matinee zur ersten Musiktheaterpremiere der Saison, „Die Schändung der Lukrezia“, sowie einem Theaterfest für die ganze Familie ein. Die Gewerke des Volkstheaters bitten in der Zeit von 12 bis 16 Uhr zum Austausch auf den Theatervorplatz, laden besonders Kinder zum Basteln und Spielen ein und auf einer kleinen Freilichtbühne werfen Künstler/-innen erste Schlaglichter auf das neue Repertoire.

Von Antje Bernstein