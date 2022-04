Wird Rostock noch in diesem Jahr zum LNG-Hafen für Deutschland? Die Bundesregierung will drei schwimmende Gas-Terminals beschaffen – und eines könnte vor der größten Stadt des Landes zum Einsatz kommen. Was noch im Gespräch ist und was Landeswirtschaftsminister Meyer dazu sagt.

Bund und Land wollen auch in MV neue LNG-Terminals bauen – erst auf See (schwimmendes Terminal in Litauen, Foto rechts), dann an Land wie in Rotterdam (Foto links). Quelle: Valda Kalnina/Federico Gambarini