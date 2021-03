Rostock: Bundespolizei erwischt drei Graffiti-Sprayer

Rostock

Die Bundespolizei hat am Sonntag in Rostock drei Sprayer erwischt. Vorausgegangen war ein Bürgerhinweis. Mehrere Personen wurden dabei beobachtet, wie sie offensichtlich Graffitis an der Eisenbahnbrücke im Schafweidenweg anbrachten.

Durch eine sofort eingesetzte Streife der Bundespolizei konnten vor Ort insgesamt sechs Personen auf frischer Tat gestellt werden. Drei von ihnen gaben an, ein Graffiti in einer Gesamtgröße von mehr als 30 Quadratmetern angebracht zu haben.

Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung

Zudem wurden bei den drei männlichen Personen (22, 22 und 23 Jahre) insgesamt 62 Spraydosen gefunden und sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden die Personen entlassen. Nun erwartet diese ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung.

Bereits am 22. Februar konnte durch die Polizei ein mutmaßlicher 15-jähriger Sprayer im Bereich der Geinitzbrücke gestellt werden.

Von OZ