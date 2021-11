Am 12. November 1955 erhielten die ersten 101 Freiwilligen von Heer, Marine und Luftwaffe in Bonn ihre Ernennungsurkunden durch den damaligen Verteidigungsminister Theodor Blank.

Zu DDR-Zeiten wurde die Armee jedes Jahr mit festlichen Appellen und der Verleihung von Auszeichnungen am 1. März, dem Tag der Nationalen Volksarmee (NVA), gewürdigt. Begründet wurde der Feiertag mit der Bildung der NVA aus der kasernierten Volkspolizei im Jahr 1956. Die Nationale Volksarmee umfasste als Streitkräfte der Deutschen Demokratischen Republik die dem Ministerium für Nationale Verteidigung unterstehenden militärischen Formationen und Einrichtungen der bewaffneten Organe der DDR sowie des (militärischen) Ersatzwesens.

Mit dem Ende der DDR am 3. Oktober 1990 wurde auch die NVA aufgelöst. Die Stützpunkte in Mecklenburg-Vorpommern wurden ebenfalls nach und nach geschlossen – so auch der in Wiethagen in der Rostocker Heide. Dort, wo heute zahlreiche Bäume stehen, befand sich bis 1990 ein Schießplatz der Infanterie. In den Nachbarorten gab es ebenfalls welche für die 4. Flottille und die in Rostock stationierten Einheiten.

Weitere NVA-Standorte in der Umgebung waren unter anderem in Gelbensande, Graal-Müritz, Güstrow, Hinrichshagen, Laage, Markgrafenheide, Nienhagen, Rövershagen, Warnemünde.