Rostock

Tausende Schülermägen hat Rainer Hentschel schon satt bekommen. 20 Jahre lang versorgte der heute 65-Jährige, der immer einen kecken Spruch auf den Lippen hat, Kinder und Jugendliche mit Snacks und Getränken am Innerstädtischen Gymnasium (ISG). „Manchen Lehrer hier kenne ich noch als Siebtklässler“, erinnert sich der Cafeteria-Chef. Zum Schuljahresende geht er in den Ruhestand. 

In Hentschels Küche ist alles blitzeblank. Er wolle sich auf Arbeit wohlfühlen, schließlich verbringe er täglich zehn Stunden hier. Selbst der XXL-Holz-Suppenlöffel sieht wie neu aus. „Den habe ich auch nie wirklich benutzt, aber mal geschenkt bekommen“, verrät er augenzwinkernd. Was kaum einer weiß: Morgens gegen fünf Uhr geht sein Tag schon los. Nur die Reinigungskraft der Schule ist noch früher da.

Schulessen: „Neues einzuführen, ist verdammt zäh“

Dann belegt er Brötchen, vegane Sandwiches und bereitet ein Nudelgericht vor sowie andere kleine Imbisse, Getränke, Süßes und Snacks für den Tag. Der Gastronom teilt sich die kulinarische Versorgung der Schule mit dem Versorger „Vielfalt Menü GmbH“, der hier das klassische Schul-Mittagessen anbietet. Hentschel ist wichtig, dass es eine friedliche Ko-Existenz gibt: „Wir ergänzen uns gut.“

Wichtig seien ihm dabei humane Preise, Lebensmittel in guter Qualität und frisch zubereitete Snacks. Während es früher mehr Frikadellen und Wurst in die Auslage geschafft haben, sei heute oft auch Vegetarisches gefragt. Tomate-Mozzarella-Baguettes seien der Renner. Ansonsten stellte der zweifache Familienvater beim Nachwuchs fest: „Was Neues einzuführen, ist verdammt zäh. Sie essen am liebsten, was sie kennen.“ Ein Beispiel sei das Angebot von weniger Weizenbrötchen und mehr Roggenprodukten. „Das hat lange gedauert, bis es akzeptiert wurde.“ Salate wiederum liefen gar nicht.

So manche Träne bei schlechten Zensuren getrocknet

Der Gastronom ist für viele Schüler allerdings weit mehr als nur ein Küchenchef. Viele kennt er persönlich und mit Namen. Das will was heißen: Das ISG hat 80 Lehrer und 850 Schüler, weitere 200 besuchen die Abendschule, um ihr Abitur nachzuholen. In all den Jahren hat er in den Pausen und Freistunden manche Träne über eine versemmelte Klausur getrocknet, sich die Sorgen der Schüler angehört und ihnen Tipps gegeben. Oder sie mit einem Späßchen aufgeheitert: „Ich selbst war sehr gut in Mathe. Ich hab ihnen immer gesagt, nehmt mich doch als Telefonjoker.“ Als Meister der Zahlen und Bilanzen engagiert sich der Betriebswirt zudem seit Jahren im Schulverein als Schatzmeister.

Auch sonst hat der 65-Jährige den Durchblick, was an der Schule so los ist: „Ich weiß genau, welcher Lehrer in der Hitliste wo steht und welche Fächer gerade beliebt sind.“ Mit jungen Menschen zusammenzukommen, mache unglaublich viel Spaß. So habe ihm mancher Jahrgang ein Jahrbuch geschenkt oder ihn sogar zum Abiball eingeladen. Abiturienten, die ihre alte Schule besuchen, kommen oft auch bei ihm vorbei, um „Hallo“ zu sagen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er kann Geschichten erzählen, die kein anderer kennt“

„Er ist eine gute Seele unseres Hauses und kann Geschichten erzählen, die kein anderer kennt. Er hat ein super Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern und ist, wie ein richtiger Gastronom nun mal ist, auch Seelentröster und Mutmacher“, schwärmt Schulleiter Markus Riemer. Er betont: Das Gymnasium sucht nun einen neuen Betreiber. Interessenten können sich noch bis zum 5. Januar bewerben – unter www.isg-rostock.de.

Dass er einmal in einer Schule hinterm Herd stehen würde, hätte sich Rainer Hentschel nicht träumen lassen. Er machte seine erste Ausbildung im Atomkraftwerk Rheinsberg, lernte seine Frau kennen und studierte anschließend in Rostock Betriebswirtschaftslehre. Es folgten viele erfolgreiche Jahre im Außendienst von Unternehmen, die Schreibwaren und Büromöbel vertrieben. Hentschel war dafür oft in anderen Bundesländern unterwegs und nur am Wochenende zu Hause. „Ich wollte dann zurück, damit meine Frau nicht so allein ist.“

Der Weg vom Atomkraftwerk zum Catering

Hentschels Frau betrieb damals eine Catering-Firma – so ist er auf den Geschmack gekommen. 2003 wurde der Diplom-Ingenieur auch Gastronom, übernahm die Cafeteria des damaligen Goethe-Gymnasiums und zog zweimal mit der Schule um.

Im Juni 2022 will Hentschel den Kochlöffel an den Haken hängen. „Der Abschied wird mir sehr schwerfallen. Es ist einfach eine tolle Schule.“ Zu Hause in Poppendorf wartet auf den lebenslustigen Cafeteria-Chef sein Garten, wo ein High-Tech-Rasenroboter seine Runden dreht. „Ich liebe Technik“, sagt er.

Schon in alle Himmelsrichtungen gereist

Der Fast-Rentner will sich dann mit seiner Frau im Dorf weiter engagieren und vielleicht wieder verreisen. In Deutschland kenne er alle Regionen. Auch international hat der Diplom-Ingenieur einiges gesehen – unter anderem Mexiko, Vietnam, Norwegen und Irland. Ganz so weit will er erst mal nicht weg, aber: „Nach Griechenland – das wäre schön.“

Von Virginie Wolfram