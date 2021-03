Rostock

Vom Start Up zum „Global Player“: Die Rostocker Gentechnik-Firma gehört spätestens seit der Coronakrise zu den bekanntesten Namen in der Biotechnologie-Branche Deutschlands. Eigentlich auf die Diagnose seltener Erbkrankheiten spezialisiert, ist das an der New Yorker Börse Nasdaq gelistete Unternehmen in der Pandemie groß ins Geschäft mit Corona-Tests eingestiegen. Ab Montag sollen beispielsweise bis zu 30 000 Schüler in Rostock zwei Mal pro Woche getestet werden. Warum das aber kein dauerhaftes Geschäftsmodell ist und wie Centogene nach der Corona-Krise wachsen will, verrät der neue Vorstandschef Andrin Oswald nach 100 Tagen im Amt.

OSTSEE-ZEITUNG: Herr Oswald, spätestens seit 2020 ist Centogene bundesweit bekannt – aber nicht als Spezialist für die Entschlüsselung seltener Erbkrankheiten, sondern für Corona-Tests. Wie stark hat das Jahr 2020, die Pandemie auch Centogene verändert?

Andrin Oswald: Das Coronavirus hat uns zunächst mal eine riesige Herausforderung beschert: Die Anzahl der Tests auf seltene Erbkrankheiten ist vergleichsweise gering. Dann aber haben wir angefangen, Covid-19-Tests anzubieten – und mussten in kürzester Zeit unser Test-Volumen verzehnfachen. Und bisher war es so, dass der größte Teil der Tests aus unseren Laboren in Asien, dem Mittleren Osten und Südamerika kam und praktisch nichts aus Deutschland. Auch das ist jetzt anders.

Ist das die Zukunft des Unternehmens, das neue Geschäftsmodell?

Nein, das denke ich nicht. Die Covid-19-Tests sind unser Beitrag zur Krisenbewältigung – und ja, natürlich ist das für uns auch ein Geschäft. Aber die Pandemie wird sehr bald zu Ende sein und damit auch das groß angelegte Testen.

Das heißt, Centogene wird sich nach der Corona-Krise wieder auf seltene Erbkrankheiten fokussieren?

Absolut. Nach den Fortschritten bei der Bekämpfung der Infektionskrankheiten spielen seltene Erbkrankheiten eine immer größere Rolle. Sie sind eines der wenigen großen und ungelösten Probleme der Medizin. Warum sterben immer noch weltweit viele Kinder – oder haben eine sehr verkürzte Lebenserwartung? Da spielen diese Erkrankungen eine große Rolle. Oft leiden die Betroffenen unter schwerwiegenden Folgen, sehr bedrückenden Verläufen.

Aber wie kann Centogene da helfen. Sie liefern ja bisher „nur“ die Info, ob ein Patient an einer seltenen Erbkrankheit leidet oder nicht …

Rostock: Außenansicht des Firmensitzes des Rostocker Biotechnologie-Unternehmens Centogene im Stadthafen der Hansestadt. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Das ist aus unserer Sicht der erste Schritt. Und ein sehr wichtiger. Um den Patienten helfen zu können, brauchen Sie ja erstmal eine Diagnose zur Ursache ihres Leidens. Das ist fundamental wichtig, denn dann kann zielgerichtet eine Therapie beginnen.

Und die will Centogene künftig auch anbieten?

Natürlich. Wir bauen das Know-how auf, um therapeutische Ansätze schneller zu finden und das Leben der Patienten positiv zu beeinflussen.

Warum sehen Sie in diesem Markt so großes Potenzial? Große Pharmakonzerne scheinen das bisher ja nicht so gesehen zu haben …

Für die ganz großen Konzerne hat sich das nicht gelohnt. Für die haben sich Erkrankungen, an denen viele Menschen leiden, mehr gerechnet. Aber es fehlten schlichtweg auch die technischen Möglichkeiten. Heute haben wir die Werkzeuge, um das Genom zu entschlüsseln und auch solche Krankheiten zu verstehen. Und Centogene ist auf diesem Gebiet weltweit ganz vorne mit dabei. Das ist eindeutig der Verdienst von Prof. Dr. Arndt Rolfs.

Sie sprachen davon, dass viele Kunden bisher aus Asien und dem Mittleren Osten kommen. Ist das Suchen und Therapieren seltener Erbkrankheiten eine Geldfrage?

Aus unserer Sicht sollte es das nicht sein. Aber natürlich hängt die Frage, ob eine Gesundheitssystem sich solche medizinischen Ansätze leistet, auch mit der Ökonomie zusammen. In Deutschland haben wir bisher ein anderes Problem, das hat eher etwas mit Regularien und Gesetzen zu tun.

Eine Mitarbeiterin der Firma Centogene in einem weißen Schutzanzug nimmt im privaten Covid-19-Testzentrum im Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER) eine Probe von einem Mann. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Hat in diesem Punkt die Pandemie vielleicht auch etwas Gutes? Immerhin ist es die mRNA-Technologie eines bisher recht kleinen deutschen Biotec-Start Ups namens Biontech, die uns aus der Krise führen wird …

Ja, das glaube ich tatsächlich. Die Pandemie hat schon dazu geführt, dass die Politik hinterfragt, ob Deutschland und Europa auf dem Gebiet der sogenannten „Life Science“ und der Wissenschaft gut genug aufgestellt sind. Das wird der Branche und am Ende den Menschen helfen. Biontech ist aber noch aus einem anderen Grund ein gutes Beispiel: Da haben Menschen über Jahre den Mut gehabt, auch Verluste in Kauf zu nehmen, weil sie an den Fortschritt geglaubt haben. Dieser Mut ist in den USA tatsächlich stärker verbreitet als in Europa. Auch da dürfte ein neues Denken einsetzen.

Sie haben die Leitung von Centogene 2020 vom Gründer Prof. Dr. Arndt Rolfs übernommen. Welche neuen Weichen stellen Sie?

Andersherum: Die unglaubliche Innovationskraft und der starke wissenschaftliche Antrieb im Hause Centogene – daran werde ich definitiv nichts ändern. Das ist die DNA der Firma. Aber: Innovation ist teuer. Und wenn Sie weltweit innovativ am Markt sein wollen, müssen Sie groß sein. Wir müssen also wachsen. Stark wachsen.

Also auch das Angebot weiterentwickeln?

Selbstverständlich. Wir sind mit der Genetik der Krankheiten als Unternehmen groß geworden. Aber bei den Genen hört es nicht auf: Warum haben Patienten mit derselben Erkrankung unterschiedliche Krankheitsbilder? Wir müssen uns dazu die Proteine, die einzelnen Produkte im Stoffwechsel der Zellen und die Zellen als Ganzes anschauen. Dann können wir auch zielgerichtet über Therapien reden.

Sie haben für den Pharma-Riesen Novartis gearbeitet, für McKinsey und zuletzt für die Bill & Melinda Gates-Stiftung. Was zieht Sie aus der großen weiten Welt nach Rostock?

Also für mich ist Rostock die große weite Welt. Ich war neulich im Rathaus und habe dort eine Vitrine mit den Plaketten von Schiffen aus aller Welt bestaunt. Rostock mag klein und beschaulich sein, ist aber das Tor zur großen weiten Welt.

Okay, anders: Was hat Sie motiviert, zu Centogene zu gehen?

Die Neugier! Die hat mich immer angetrieben. Ich bin in einem kleinen Dorf in den Schweizer Bergen aufgewachsen, wollte schon immer Neues sehen und verstehen. Centogene ist eine faszinierende Firma und hat eine fantastische Plattform aufgebaut, um für Patienten – auch für die jüngsten – einen echten Unterschied machen zu können. Was Centogene heute kann, konnte vor wenigen Jahren noch niemand. Und ich will jetzt helfen, das Unternehmen noch erfolgreicher zu machen.

Haben Sie Ihre Familie mitgebracht?

Nach Europa ja, aber nicht nach Rostock. Meine Frau ist Französin, wir haben zwei Töchter – 10 und 13 Jahre alt. Wir haben vorher in den USA gelebt und wollten zurück nach Europa, damit unsere Töchter die europäische Lebensweise kennenlernen. Die Schweiz ist unsere Basis, dort ist meine Familie jetzt.

Auf Ihren bisherigen beruflichen Stationen hatten Sie oft mit ansteckenden Krankheiten und Impfungen zu tun. Daher: Wie beurteilen Sie die Lage in der Corona-Pandemie?

Vorsichtig optimistisch. Bis zum Sommer werden wir sicher einen Großteil der Bevölkerung geimpft haben und dann werden wir langsam zur Normalität zurückkehren, wieder gelassener leben können. Die Mutationen bereiten ja allen eine gewisse Sorge. Aber ich denke, dass wir auch gegen diese Virus-Varianten mit den Impfungen eine gewisse Grundimmunität erreichen werden.

Was hätten Sie anders gemacht, wenn Sie Politiker wären?

Ich denke, die Politik hätte etwas mutiger sein müssen – zum Beispiel beim Thema Tests. Es ist schon lange klar, dass mehr Tests am Ende zu weniger Infektionen führen. Eine groß angelegte Test-Strategie hätten wir in Europa schon viel früher umsetzen können.

Von Andreas Meyer