Rostock: Centogene-Testzentrum zieht in die Innenstadt

Rostock

Das Corona-Testzentrum von Centogene ist ab Dienstag (16. Februar) nicht mehr in dessen Firmenhauptsitz, am Strande 7, zu finden, sondern im Rostocker Hof. Das Forschungsinstitut hat diesen neuen Standort gewählt, um die Testfläche zu erweitern und eine höhere Anzahl von Abstrich-Kabinen zu ermöglichen. Auch die Öffnungszeiten werden deutlich erweitert.

„Die Stadt Rostock sticht im nationalen Vergleich immer wieder durch einen besonders stabilen, niedrigen Inzidenzwert hervor. Wir sind stolz, durch frühzeitiges präventives Testen mit dazu beigetragen zu haben“, sagte Centogene-Vorstandsmitglied Dr. Volkmar Weckesser anlässlich des Umzugs. „Wir freuen uns mit der Erweiterung des Testzentrums und der damit verbundenen Ausweitung der Testkapazitäten auch weiterhin nachhaltig an der Eindämmung der Verbreitung des Virus in Rostock mitzuwirken.“

Oberbürgermeister Madsen begrüßt Vergrößerung

Auch Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) begrüßt die Eröffnung des vergrößerten Testzentrums: „Centogene zeigt damit auch deutlich, dass Corona und das Testen Teil unseres Alltags mit diesem Virus geworden sind. Schon früh hat das Rostocker Unternehmen nicht nur in unserer Stadt Tests und damit für viele Menschen Bewegungsfreiheit und relative Sicherheit ermöglicht. Auch wenn wir uns alle ein Leben ohne das Virus wünschen, so werden wir auch in den kommenden Monaten leider nicht auf Testangebote verzichten können.“

Ab Dienstag stehen im Centogene-Testzentrum vier statt zwei Kabinen zur Verfügung, in denen medizinisch geschultes Personal die Proben entnimmt. Das Testzentrum wird mit dem Umzug von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 16 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Zuvor war es nur an zwei Vormittag in Betrieb.

Das Angebot richtet sich an Selbstzahler ohne Corona-Symptome, die einen Befund wünschen. Test-Interessierte können sich vorab oder vor Ort online registrieren. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich kontaktlos über das Corona-Testportal oder per EC- oder Kreditkarte vor Ort. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.centogene.com/covid-19/test-centers/rostock-test-center.html.

Von OZ