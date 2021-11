Rostock

Centogene setzt den Rotstift an: Die Biotech-Firma aus Rostock will künftig raus aus dem Geschäft mit Corona-Tests – und plant deshalb auch Mitarbeiter zu entlassen. Centogene ist auf die Erforschung und Diagnose seltener Erbkrankheiten spezialisiert, war mit Beginn der Pandemie aber auch in das Corona-Test-Geschäft eingestiegen.

Das machte das Unternehmen über Nacht bundesweit bekannt, Centogene wurde zu den bekanntesten Namen in der Biotechnologie-Branche Deutschlands. Im dritten Quartal 2021 hatte Centogene eigenen Angaben zufolge 342 300 Testanfragen bearbeitet.

Ab Frühjahr 2022 keine Corona-Tests mehr bei Centogene

Nun soll damit Schluss damit sein. In seiner jetzt veröffentlichten Quartalsbilanz kündigt Centogene den Ausstieg aus dem Test-Service für das Frühjahr 2022. Infolge dessen werde es einen Stellenabbau geben: 80 Jobs werden gestrichen, teil Centogene mit.

Laut Quartalsbericht hat Centogene im dritten Quartal 2021 30,2 Millionen Gesamtumsatz erwirtschaftet – ein Minus von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (3.QR 2020: 36,3 Millionen). „Die Zahlen [...] veranlassen uns dazu, uns wieder auf unser Kerngeschäft mit seltenen Krankheiten zu konzentrieren und zu wachsen und die strategische Umsetzung voranzutreiben“, kommentiert Andin Oswald, CEO bei Centogene. Im Kerngeschäft habe man im dritten Quartal 2021 gut 40 Prozent mehr Umsatz gemacht als im gleichen Zeitraum 2021.

Centogene: 20,2 Millionen Euro durch den Covid-Test-Service

Einbußen hat es hingegen beim kommerziellen Covid-Test-Service gegeben: Hier verdiente Centogene zwischen Juli und ende September 20,2 Millionen Euro – 7,4 Millionen weniger als im Vorjahreszeitraum.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Centogene ist als eines von ganz wenigen Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern auf internationalen Handelsmärkten zu finden. Ende 2019 war das Unternehmen an eine der größten Börsen der Welt gegangen – an die Nasdaq in New York. Mehr als 60 Millionen US-Dollar nahm Centogene damals durch den Börsengang ein.

Von Antje Bernstein