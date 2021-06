Rostock

Lachende Kinder und leuchtende Augen – das endlich wieder zu erleben sei fast noch wichtiger gewesen, als wieder Geld zu verdienen, sagt Arne Lifson vom „Chaos Varieté“. Gemeinsam mit seinem Partner Kaspar Groß tritt der Rostocker Künstler seit Sommer 2020 in Fußgängerzonen auf.

Doch seit November war auch das Duo im Lockdown. Jetzt sind sie auf Kindergarten-Tournee. Möglich wurde das durch eine 5000-Euro-Spende des Lions-Clubs Warnemünde. „Aus dem Erlös unserer Weihnachtskalender spenden wir jährlich für soziales Engagement, speziell für Kinder“, erklärt Torsten Gebert.

Artistik und Clownerie in Rostocker Kitas

Man sei froh, dass man in diesem Jahr zugleich noch Kunst und Kultur fördern könne, denn das Geld ging an den Circus Fantasia, der mit dem „Chaos Varieté“ zusammenarbeitet. „Es ist schön, dass wir zeitgleich mit den Lockerungen den Kindern auch was bieten können“, sagt Dana Bauers.

Zwar biete das Zirkuszelt im Stadthafen bereits einiges für die Kleinen, doch gerade in den Plattenbaugebieten gebe es Kinder, die noch nie im Stadthafen waren. Darum sind Arne Lifson und Kaspar Groß nun unterwegs und zeigen ihr lustiges akrobatisches Programm, eine Mischung aus Artistik und Clownerie, in ILL-Kitas in Groß Klein, Lichtenhagen, Evershagen und der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Am 25. Juli sind die beiden auch Teil des Programms „Varieté Delücks“ im Fantasia-Zelt.

Von Ove Arscholl