An der A 19 musste eine Baustelle tagelang ruhen, weil eine Genehmigung fehlte. Bauherren warten wochenlang auf Dokumente aus dem Rathaus. Rostocks Bausenator Holger Matthäus (Grüne) räumt jetzt ein: Die Verwaltung ist überfordert mit dem Bau-Boom. Was genau das Problem ist und was Matthäus dagegen tun will.