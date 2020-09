Rostock

Es gibt Hunde, die sind lernwillig. Es gibt Hunde, die lieben es, neue Tricks zu lernen und ihre Besitzer damit zu verzaubern. Und es gibt Hunde wie Chewbacca. Chewbacca ist im vorigen Monat neun Jahre alt geworden und in den drei Jahren, die er schon bei uns lebt, hat er keinen einzigen neuen Trick gelernt.

Nicht, weil wir nicht üben. Er macht einfach nicht mit. Und doch schafft er es immer wieder, an seine geliebten Leckerlis zu kommen – und das mit nur einem Trick.

Nicht jeder kann ein Trickkünstler sein

Finn ist ein wahrer Trickkünstler und könnte – wäre er nicht so schüchtern – easy an einer Hundeshow teilnehmen. Mehr als 15 Kommandos spult er mit glänzenden Augen und voller Begeisterung ab. Er ist clever und lernt neue Tricks im Handumdrehen. Man muss dazu sagen, dass ich mit den Hunden in erster Linie Tricks übe, um sie geistig zu fordern. Erzieherische Zwecke hat das für mich nur am Rande. Wenn ich die Trainingssnacks raushole, ist Finn sofort hoch konzentriert, motiviert und gewillt, sein Bestes zu geben und dafür belohnt zu werden.

Chewbacca ist auch motiviert, aber nur was das Fressen angeht. Tricks möchte er lieber nicht machen und wenn, dann macht er nur den einen, den er im Laufe der Jahre perfektioniert hat.

Der ultimative Hundetrick als Schlüssel zu allen Leckerlis

Chewbaccas Lifesaver ist und bleibt das „Männchen machen“. Hole ich die Kekse hervor, werden auch seine Augen groß. Er setzt sich sofort hin, reißt die Vorderläufe hoch und steht im Männchen. Diese Position kann er problemlos bis zu einer Minute halten und dabei unheimlich niedlich gucken.

Eigentlich würde ich ihm gern andere Basics beibringen – Platz und Pfötchen geben zum Beispiel. Aber daran ist nicht zu denken. Selbst nach drei Jahren Training kriegt er es nicht hin, nach dem Kommando „Sitz“ mir seine Pfote zu geben.

Aber Männchen machen hat er perfektioniert. Wird er ungeduldig, erweitert er seine Position, in dem er sich wie aus der Kniebeuge heraus abdrückt und auf zwei Beinen steht. Spätestens bei diesem „Tänzchen“ knicke ich ein. Finn hat in dieser Zeit um die 50 Tricks nacheinander problemlos abgespult und dafür bereits Leckereien kassiert. Nach zwei Minuten Sitz, Männchen und anschließendem „Tanzen“ bekommt Chewbacca dann also auch einen Keks.

Trainiere ich meinen Hund oder trainiert er mich?

Jeder Hundetrainer wird jetzt vermutlich den Kopf schütteln, weil ich meinen Hund für ein Kommando belohnt habe, das ich eigentlich nicht von ihm verlangte – diesen Trick kann er aber extrem gut! Während unserer Trainingsversuche frage ich mich manchmal, ob sich Chewbacca vielleicht denkt: „Ich bin zu alt für den Scheiß. Gib den Keks und gut ist.“

Tatsächlich glaube ich aber, dass er einfach sehr clever, zielorientiert und geduldig ist, weil er weiß, dass ich spätestens nach fünf Minuten „Männchen machen“ irgendwann nachgebe. Am Ende ist er wahrscheinlich viel effizienter als Finn und ich. Denn er schafft es seit Jahren, mit minimalem Aufwand an seine Hundekekse zu gelangen, ohne dafür einen neuen Trick zu lernen – mit viel Geduld, Sturheit und einem süßen Hundeblick.

Von Denise Avellan