Rostock

Wenn Gina Krüger aufzählt, was sie so in ihrer Freizeit treibt, dann kommt ein skurriles Potpourri zusammen: Die Rostockerin schlüpft ins Plüschlöwen-Kostüm, schenkt Zockern im Club Schnäpse aus, spornt Supermarkt-Kunden zu Extra-Käufen und Passanten zum Aderlass an. „Das macht mir großen Spaß“, sagt sie und lacht. Dahinter steckt kein Privatvergnügen, sondern ein Herzensprojekt. Gina Krüger will ihre Mitmenschen glücklich machen. Sie ist Mitglied im Leo-Club.

Leo-Clubs sind Wohltätigkeitsorganisationen, in denen sich weltweit fast 180 000 junge Leute im Alter von 16 bis 30 Jahren engagieren. Ihr Motto „We Serve“ – zu Deutsch „wir dienen“ – ist Programm: Mit sozialen Projekten stellen sich die Leos in den Dienst der Gesellschaft und bringen sich überall dort ein, wo ihre Hilfe benötigt wird. Ob Kinder oder Senioren, Obdachlose oder Schwerkranke – die Ehrenamtler wollen anderen Freude bereiten.

Gina Krüger ist durch eine Schnaps-Aktion auf den Geschmack fürs Ehrenamt gekommen: Der Leo-Club Rostock lädt in unregelmäßigen Abständen zum Tequila-Bingo in den ST-Club ein. Bei der Spaß-Veranstaltung fließt Hochprozentiges für die Sieger und Geld für gute Zwecke. Die Einnahmen der jüngsten Veranstaltung etwa gingen an den Wünschewagen, der Schwerstkranken Herzenswünsche wie Fahrten an die Ostsee erfüllt. Ein launiger Abend mit Freunden, der zugleich andere glücklich macht – „Das fand ich toll“, erinnert sich Gina Krüger. Die angehende Lehrerin fragt die Leos, ob sie mitmachen kann. Inzwischen ist sie Vorstandsmitglied.

Die Truppe ist vielfältig: Lehrer, Kita-Kräfte und Juristen zählen zum Club. Als Leos organisieren sie verschiedenste Activities. So nennen sich die Aktionen, mit denen sich die Ehrenamtler in Rostock und der Region einbringen. Weil dabei zwischenmenschliche Kontakte eine große Rolle spielen, mussten die Leos seit Ausbruch der Corona-Pandemie besonders kreativ sein. „Wir haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen“, sagt Gina Krüger.

Als Besuche im Altenheim unmöglich sind, basteln die Leos Papierblumen für die Senioren, schreiben ihnen Briefe und trösten sie so darüber hinweg, dass die Verwandtschaft nicht kommen darf. Weil’s für die Blutbanken coronabedingt schlecht läuft in Sachen Nachschub, animieren die Leos Rostocker mit guten Worten und leckeren Keksen zur Blutspende. Mit der Aktion „Ein Teil mehr“ animieren sie Kunden des E-Centers im Warnowpark dazu, einen Artikel mehr als geplant zu kaufen und für die Rostocker Tafel zu spenden.

Bei ihren Einsätzen kommen Gina Krüger und ihre Mitstreiter schon mal tüchtig ins Schwitzen: Um Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, kostümieren sie sich abwechselnd als Club-Maskottchen Leo Löwe. Die handzahme Raubkatze geht gern auf Kuschelkurs und weiß, wie man Knirpse glücklich macht: Gerade hat der Plüschlöwe die Teilnehmer des diesjährigen Leo-Kreativwettbewerbs mit Geschenken überhäuft. Mehr als 120 Kita-Kinder hatten kunterbunte Fantasietiere gebastelt und damit sich selbst und den Leos eine Freude gemacht. Zum Lohn gab es neues Bastelmaterial und Spiele. Solche Aufmerksamkeiten sind nur möglich, weil Leo Löwe selbst Helfer hat. Das Centermanagement des Warnowparks und der Lions Club Warnemünde zählen dazu.

Aktuell ist der Leo-Club ein vergleichsweise kleiner Kreis, doch Gina Krüger hofft, dass das nicht lange so bleibt. „Wir sind für alle offen, die mitmachen möchten.“ Einzige Voraussetzung: Neuzugänge müssen zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Angst, viel Freizeit opfern zu müssen, brauchen sie dagegen nicht zu haben. „Jeder bringt sich so ein, wie er es möchte und kann.“ Heißt: Job, Familie und ähnliche Verpflichtungen haben Vorrang und die Leos machen kein Gebrüll, wenn jemand Club-Abende oder Activities versäumt.

Leo-Clubs Gut 180 000 junge Leute im Alter zwischen 16 und 30 Jahren engagieren sich weltweit in einem der aktuell rund 7000 Leo-Clubs in 145 Ländern. Diese Leo-Clubs sind eigenständige Wohltätigkeitsorganisationen der Lions Clubs. Die Mitglieder engagieren sich ehrenamtlich für regionale und lokale Projekte. Sie unterstützen Kinder, Kranke, Obdachlose und Senioren. Der Rostocker Leo-Club freut sich über Verstärkung. Wer mitmachen möchte, kann sich per Mail an rostock@leo-clubs.de wenden.

Für Gina Krüger ist der Leo-Club längst mehr als ein beliebiges Ehrenamt. „Wir sind Freunde und haben viel Spaß zusammen.“ Ja, die Vorbereitung von Projekten sei manchmal arbeitsintensiv. „Aber wenn ich dann in leuchtende Kinderaugen schaue, weiß ich, es ist alle Mühe wert. Andere glücklich zu machen – das gibt mir ein richtig gutes Gefühl.“

Von Antje Bernstein