Rostock

Schock für ungeimpfte Feiernde und Clubbetreiber in Rostock: Die Corona-Ampel des Landes steht für die Hansestadt Rostock auf „Gelb“. Deshalb müssen Ungeimpfte und Nicht-Genesene beim Besuch von Diskotheken und Tanzveranstaltungen ab sofort einen negativen PCR-Test vorlegen. Antigen-Schnelltests, wie sie in anderen Bereichen akzeptiert werden, sind hier nicht mehr gültig.

Club-Betreiber werden von Feiernden beschimpft

Das stößt nicht nur den Feiernden, sondern auch den Club-Betreibern sauer auf. Witzan Schmidt vom Rostocker „LT“ bedauert, dass das Land erneut die Clubs als Pandemie-Treiber ausmacht. „Während der zweiten Welle hatten wir zu – wer war denn da der Pandemie-Treiber?“ Was ihn außerdem ärgert: Immer wieder werden er und seine Mitarbeiter im Club und im benachbarten und dazugehörigen Restaurant „Klock 8“ von wütenden Gästen angegangen. „Erst gestern wurden wir wieder beschimpft, dass wir uns vor den Karren der Regierung spannen lassen und dass man nun nicht mehr zu uns kommt“, sagt der Geschäftsführer. Er geht davon aus, dass die Neuregelung dazu führt, dass sich Partys wieder mehr ins Private verlagern.

Bei den nächsten Veranstaltungen im „LT-Club“ rechnet der Geschäftsführer mit deutlich weniger Besuchern. „Wenn eine Gruppe am Wochenende zusammen weggehen will und zwei aus der Gruppe nicht geimpft oder genesen sind, kommen die anderen auch nicht“, nennt er ein Beispiel. Schmidt bezeichnet die neuen Vorgaben als „2G“-Regelung. „Auch wenn immer noch die Rede von 3G ist – niemand zahlt 150 Euro für einen Test.“ Der Betreiber spricht sich für das Impfen aus und plant eigene Impf-Aktionen. Die aktuelle Herangehensweise kritisiert er jedoch scharf. „Die jungen Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen.“ Man hätte eine Übergangsfrist setzen müssen – dass die Gäste noch die Chance haben, sich impfen zu lassen und rechtzeitig wissen, dass sie sonst warten müssen, bis die Pandemie vorbei ist.

Kommentar: Wer Nein zur Impfung sagt, muss mit den Konsequenzen leben

Freude über den Neustart ist dahin

Auch im Rostocker Zwischenbau ist durch die Neuregelungen die Freude über den Neustart dahin. „Für uns ist das schade und kompliziert und kommt einer Stornierung der Veranstaltung gleich“, sagt Betreiber Hannes Lenz. „Wenn von der Hälfte, die gerade ohnehin nur reindarf, nur noch die Hälfte kommt, ist das doof. Mit 150 Leuten braucht man eigentlich nicht aufzumachen – da hat man mehr Personalkosten als alles andere.“ Grundsätzlich versteht er, dass in einem Club, in dem mehr und engerer Kontakt herrscht, strenge Maßnahmen gelten. Er kritisiert jedoch die Kurzfristigkeit und mangelnde Planungssicherheit für seinen Betrieb.

Gäste wollen ihre Tickets stornieren

So waren für die Party am Freitagabend im Zwischenbau im Vorfeld Tickets verkauft worden. Auch für den Veranstalter „Houserasten“ eine Herausforderung im Umgang mit denjenigen, die nun nicht mehr teilnehmen wollen. „Diese Mitteilung führte zu sehr vielen Problemen und Beschwerden. Wir haben den Gästen jetzt angeboten, dass sie ihr Ticket zurückerstatten oder auf die nächste Veranstaltung von uns übertragen können“, erklären die Geschäftsführer von „Houserasten“. Das werde positiv angenommen – lediglich drei Käufer hätten das Geld zurückgefordert. „Das freut uns. Dadurch, dass wir eh nur mit einer Auslastung von 50 Prozent stattfinden können, ist es schwierig, so eine Veranstaltung zu planen.“ 280 Tickets seien verkauft worden – seit der Bekanntgabe der PCR-Regeln keine weiteren.

„2G durch die Hintertür“

Rainer Lemmer Quelle: Lutz Bongarts

Ähnliche Probleme sieht Rainer Lemmer, Geschäftsführer von Helgas Stadtpalast. „Die wirtschaftlichen Probleme der Betreiber werden so weiter verschärft“, sagt er. „Die Einführung von PCR-Tests für den Clubbesuch ist die Einführung von 2G durch die Hintertür. Eine Beschränkung der Besucherkapazität auf 50 Prozent verstehen wir in dem Zusammenhang gar nicht mehr.“ Ein Test für 70 Euro, um zu arbeiten oder zu feiern, werde kaum jemand buchen.

Die Impfbereitschaft unter den Gästen im Greifclub sei, so Falk Hennings, hoch. Etwa 70 bis 80 Prozent der Besucher seien geimpft. Einen Aufschrei aufgrund der PCR-Testpflicht hat der Geschäftsführer daher noch nicht erlebt. „Begeistert bin ich von dieser Regel allerdings nicht. Es wäre sinnvoll gewesen, der Jugend Zeit zu geben, sich impfen zu lassen. Das wäre fair gewesen. Die Leute so vor vollendete Tatsachen zu stellen, ist schwierig.“

Grundsätzlich würden die bisherigen Regeln und die damit verbundenen Umstände gut angenommen werden. „Die Gäste sind unwahrscheinlich geduldig.“ Gerade am Eingang könne es derzeit etwas länger dauern. Die Kontrolle der Corona-Vorschriften binde Zeit und zusätzliches Personal. „Wir haben alle gebrieft, extrem auf alles zu achten: die Luca-App zu kontrollieren, die Zertifikate und Impfpässe anzusehen“, so der Chef.

Von Katharina Ahlers