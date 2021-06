Rostock

Die Foo Fighters, Radiohead und Björk bei ein und demselben Konzert erleben? Und dann auch noch in einem Zirkuszelt in Rostock? Aber ja, Tim Neuhaus macht’s möglich. Der Musiker, der schon in der Live-Band von Clueso die Drumsticks schwang und für Promis wie Ina Müller oder Udo Lindenberg am Schlagzeug saß, kommt in die Hansestadt. Im Rostocker Stadthafen will er erneut beweisen, dass er es auch solo und als Sänger drauf hat.

In der Manage des Circus Fantasia gibt Tim Neuhaus am Samstag (26. Juni) ein Live-Konzert. Los geht’s um 20 Uhr. Einlass ist bereits eine Stunde früher. In einem außergewöhnlichen Solo-Set – umgeben von Loopstation, Drums, Gitarre und Klavier – spielt Tim Neuhaus seine alten und frischen Songs in neuem Arrangement. Die Songliste füllt er dabei mit seinen „All Time Favourite“-Cover-Songs aus seiner „Echoes“-Reihe, darunter Hits von Foo Fighters, Björk, Radiohead oder Smashing Pumpkins.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf auf www.fantasia-rostock.de oder auf www.kulturhafen-rostock.de zum Preis von 19,60 Euro (ermäßigt 11,90) zu haben.

