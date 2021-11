3000 Fans haben vor wenigen Tagen Kerstin Ott live in der Rostocker Stadthalle gesehen – vermutlich das letzte große Konzert dieses Winters. Dafür können sich Musik-Fans jetzt umso mehr auf den kommenden Sommer freuen: Singer-Songwriter Clueso und die Sportfreunde geben Konzerte in Rostock. Wann die Musiker in MV aufschlagen und wo es jetzt Tickets gibt.