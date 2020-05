Rostock: Compagnie de Comédie startet unter Corona-Bedingungen in Sommerspielzeit

Rostock

Leidenschaftlich küssen sich die beiden Darsteller auf der Bühne, ihre Gesichter sind ganz nah beieinander, nichts scheint sie zu trennen. Nichts, bis auf die Plexiglasscheibe, die zwischen ihnen steht und den Austausch von Körperflüssigkeiten und Viren verhindern soll.

Nicht ganz ernsthaft, dafür mit coronabedingter Kreativität und ausreichend Sicherheitsabstand startet die Compagnie de Comédie im Rostocker Klostergarten als eine der ersten Bühnen in MV in die Sommerspielzeit. Das Stück „Katharina oder William Shakespeares Der Widerspenstigen Zähmung“ wurde dafür kurzerhand pandemiegerecht umgeschrieben.

Anzeige

Zur Galerie So wird das Shakespeare-Stück unter Virusbedingungen umgesetzt

„Achtung, Abstand“, tönt es aus dem Off und Schauspieler Peer Roggendorf kommt von hinten auf die Bühne, zückt seinen Zollstock, misst den nötigen Abstand aus und scheucht die zwei Akteure auseinander. Was anmutet wie eine Szene aus der Probe, ist Teil des aktuellen Stückes. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und das Virus konzeptionell eingearbeitet“, sagt Roggendorf. Der gebürtige Bremer lebt seit zehn Jahren in der Hansestadt und ist seit 2016 regelmäßig in den Produktionen im Klostergarten zu sehen.

Weitere OZ+ Artikel

Statt sich wie vorgesehen zu küssen, zu schlagen oder zu berühren, hantieren die drei Hauptdarsteller ( Larissa Sophia Farr, Marcus Möller und Peer Roggendorf) nun mit besagter Plexiglasscheibe, spielen teilweise mit Mundschutz oder reichen sich zur Begrüßung aufgeblasene Gummihandschuhe am Stock. „All das hat sehr gut zur Stückvorlage gepasst“, sagt Roggendorf.

Turbulente Comedy-Fassung mit Corona-Bezug

Und die stammt vom ehemaligen Schweriner Schauspieldirektor Peter Dehler und hat folgenden Inhalt: Weil das Tournee-Ensemble „Spaß muss sein“, das seit Jahren mit dem Shakespeare-Stück „Der Widerspenstigen Zähmung“ durch das Land zieht, mit dem Bus liegen geblieben ist, übernimmt ein motiviertes Trio von der Wach- und Schließgesellschaft „Close Up“ alle Rollen des 15-Personen-Stücks.

Die an sich schon turbulente Comedy-Fassung hat Regisseur Manfred Gorr nun den aktuellen Gegebenheiten angepasst. „Viele Zuschauer erwarten das. Sie fragen sich, wieso spielen wir jetzt Theater und wie machen wir das. Und genau das zeigen wir hier – dass es mit Abstand funktionieren kann“, so Gorr. Der Plot sei nun zwar etwas anders. „Aber ich denke, Peter Dehler hat nichts dagegen“, sagt der Regisseur und lacht.

Auch das Ensemble wusste lange Zeit nicht, wie sich die Situation entwickelt. „Wir proben seit April und haben die ganze Zeit über gezittert, ob wir in diesem Sommer spielen können“, sagt Roggendorf. „Deswegen sind wir jetzt natürlich superglücklich.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

„Sonst haben wir eine Woche mehr Vorlauf“

„Wir haben erst am 11. Mai den Bescheid bekommen, dass wir wieder spielen dürfen“, sagt Chefin Martina Witte. Da der Bühnenaufbau rund zwei Wochen in Anspruch nehme, hätten die Proben im Klostergarten erst am Dienstag beginnen können. „Zeitlich ist das sehr eng, sonst haben wir mindestens eine Woche mehr Vorlauf“, so die Theaterchefin. Trotzdem freue sie sich, dass es nun wieder losgehe.

Mitte April hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) die Theater-Saison in MV für beendet erklärt. „Viele dachten, wir gehören dazu. Aber als freie Bühne, die vorrangig draußen spielt, hatten wir die Hoffnung, dass es für uns weitergeht“, so Witte. Nach Gesprächen mit dem Land und dem Kulturamt der Stadt habe sie grünes Licht bekommen und richte sich nun nach der Corona-Verordnung vom Land, die Veranstaltungen mit bis zu 75 Personen drinnen und bis zu 150 Personen außen zulässt.

„Laut geltender Abstandsregeln dürften wir in der Bühne 602 nicht mal 40 Personen platzieren“, so Witte. Daher wolle sie den Fokus in dieser Saison ausschließlich auf den Klostergarten richten. Bis zum 6. September sollen dort rund 80 Veranstaltungen stattfinden, darunter Theater, Konzerte und Kabarett.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Maximal 120 Personen beim Theaterspiel im Klostergarten

Um den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten, werden pro Veranstaltung maximal 150 Personen eingelassen. „Beim Schauspiel werden es nur 120 sein, da sonst die Sicht auf die Bühne eingeschränkt ist“, erklärt Witte. Auch die Zuschauertribüne, die Platz für rund 100 Besucher biete, dürfe lediglich mit 42 Personen besetzt werden. Dafür solle der Rasen rechts und links der Bühne bestuhlt werden. Hinzu kommen Stationen mit Desinfektionsmittel und Schilder, die auf den Abstand hinweisen. Zudem müssten die Daten der Gäste erfasst werden. „Um das unkompliziert umzusetzen, hoffen wir, dass möglichst viele Besucher ihre Karten im Vorverkauf erwerben“, so Witte.

„Das Ganze ist auch für uns ein Experiment, aber wir haben bereits sehr viel positives Feedback bekommen.“ Das zeigt sich auch am Kartenverkauf: Die Premiere ist bereits ausverkauft. Die nächste Vorstellung ist morgen um 20 Uhr.

Karten unter:www.compagnie-de-comedie.de

Lesen Sie auch:

Von Stefanie Büssing