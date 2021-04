Rostock

Die Schutzmontur sitzt, Alexander Goetzke steht parat: Der 21-jährige Student gehört zur Bürgertest Rostock GbR, die an zehn Standorten der Hansestadt kostenlose Corona-Schnelltests anbietet. Kurz nach Start der Zentren wurden bis zu 2000 Abstriche pro Tag gemacht. Seit am Montag der Lockdown begann, ist in den blauen Containern aber überwiegend Warten angesagt – und zwar fürs Personal.

„Unsere Zahlen sind enorm eingebrochen. Wir haben derzeit nur noch eine Auslastung von 30 Prozent“, sagt Frank Holle, Chef der Goliath Veranstaltungsagentur, der mit zwei Partnern die Testzentren betreibt und dafür ein eigenes Unternehmen gegründet hat.

Der mehrwöchige Lockdown wird für die Unternehmer zur teuren Geduldsprobe. „Wir kommen mit den Zentren ja einem Wunsch der Stadt nach und wollten damit nie reich werden, sondern mithelfen, einen Weg aus der Krise zu finden“, sagt Holle. Zudem konnten sie durch die Testzentren bis zu 80 Männer und Frauen wieder in Arbeit bringen. 18 Euro zahlt der Bund pro Abstrich – aber auch nur, wenn der wirklich erfolgt. „Die Kosten laufen allerdings stetig weiter, auch wenn keiner kommt. Deshalb sind die Container derzeit für uns ein Zuschussgeschäft“, sagt Holle.

„Testen kann Leben retten“

Viele Hansestädter seien offenbar der Meinung, dass sich das regelmäßige Testen, das einmal pro Woche sogar kostenlos ist, nicht mehr lohne, weil der Einzelhandel zu ist und negative Ergebnisse nur noch selten zwingend vorgelegt werden müssten, beispielsweise beim Friseur. „Aber das Testen ist und bleibt das wichtigste Instrument in dieser Pandemie“, erklärt Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos).

Ihm war klar, dass die Motivation und Bereitschaft der Bevölkerung für die Abstriche mit dem Lockdown sinken würde. „Deswegen wollten wir ja Öffnungen beibehalten – mit Tests als Voraussetzung“, sagt er.

Neben den Apotheken bietet auch die Bürgertest Rostock GbR die Möglichkeit für einen kostenlosen Corona-Abstrich an – so wie hier am Rostocker Universitätsplatz. Quelle: Martin Börner

Unabhängig davon könnten regelmäßige Abstriche Leben retten – nicht nur das eigene. „Schließlich dürfen nur symptomlose Menschen solche Bürgertests wahrnehmen. Und von denen werden immer wieder welche als Corona-positiv herausgefischt. Wenn sich das dann durch einen PCR-Test bestätigt, dann hat das Testen geholfen, mögliche Infektionsketten frühzeitig zu durchbrechen“, erklärt Madsen.

Blumen und Pralinen als Dank

Das kann Frank Holle nur bestätigen. „Es kommt regelmäßig vor, dass bei uns Menschen einen positiven Test erhalten.“ Nicht immer erfahre das Team, ob sich das Ergebnis dann auch beim PCR-Test bestätigt. „Das geht ja aus Datenschutzgründen nicht“, sagt der Unternehmer.

Manchmal kämen aber auch Betroffene oder Angehörige erneut vorbei. „Wir hatten mal eine ältere Dame, die sich bedanken wollte und uns Blumen und Pralinen brachte, weil wir bei ihrem Mann eine Infektion nachweisen konnten, obwohl er symptomlos war“, erzählt er. Die Rostockerin sei überzeugt gewesen, dass das Testen ihren Mann und sie selbst vor Schlimmeren bewahrt hat.

„Und genau so soll es auch sein“, freut sich Madsen über solche Nachrichten. „Die Testzentren holen Leute raus, die wir sonst nicht gefunden und die vielleicht viel mehr Personen angesteckt hätten“, sagt er. „Jeder, der seine Nase hinhält und sich testen lässt, tut deshalb sich, Familie, Freunden, aber auch der Stadt einen Gefallen“, appelliert er an die Hansestädter.

Apotheken bleiben weiter im Boot

Für Axel Pudimat, Chef des Apothekerverbandes MV, steht trotz eingebrochener Nutzerzahlen fest, dass auch er und seine Kollegen an den Corona-Abstrichen für die Bevölkerung festhalten. „Es ist ja gerade wichtig, dass es kurze Wege gibt und wir Testmöglichkeiten im ganzen Stadtgebiet vorhalten“, so Pudimat, der selbst eine Apotheke im Stadtteil Lütten Klein betreibt. Sechs Positiv-Getestete stünden mittlerweile in seiner Bilanz. „Und zumindest von den ersten beiden wissen wir, dass das Ergebnis auch stimmte und sie tatsächlich infiziert waren.“

Apotheker Axel Pudimat Quelle: Axel Büssem

Auch in den Apotheken sei die Zahl der Test-Nutzer mit dem erneuten Lockdown spürbar zurückgegangen. „Das ist aber wirtschaftlich bei den meisten nicht ganz so dramatisch, weil es ja nicht unser Hauptgeschäft ist“, sagt Pudimat. Einige Kollegen, die viel in Räumlichkeiten und besondere Ausstattung investiert hätten, seien aber natürlich auch vom Einbruch der Zahlen und damit der Einnahmen betroffen.

Dennoch sieht Pudimat auch etwas Positives in der Entwicklung: „Die Nutzerzahlen sind jetzt in einer händelbaren Größenordnung. Am Anfang ging es nur mit Termin und die Zahlen waren kaum schaffbar“, sagt er. Mit der Zunahme der Testzentren sei es jetzt auch möglich, dass Menschen ohne Termin drankommen können. Wer also auf dem Weg zur Arbeit oder den Großeltern einen Abstrich machen lassen will, der könnte das meist unkompliziert tun. „Man sollte nur nicht vergessen, dass die Tests zwar schon eine hohe Sensitivität haben. Aber eine Garantie gibt es nie“, erklärt der Apotheker.

Öffnungen sorgen für steigende Testzahlen

Claus Ruhe Madsen ist dennoch froh, dass es in der Hansestadt mittlerweile viele Testzentren gibt und die „hervorragend organisiert sind. Man muss nicht mal aufs Ergebnis warten, wenn man sich vorher registriert hat.“ Der Rostocker OB ist überzeugt davon, dass auch die Nutzerzahlen wieder steigen. „Denn wir wollen Öffnungen ermöglichen – und dazu brauchen wir die Tests.“

Frank Holle wäre es am liebsten, er könnte alle Container wieder abbauen, weil die Pandemie beherrscht ist. „Aber solange diese Tests eine Möglichkeit sind, den Menschen und der Event- oder Gastronomiebranche hoffentlich bald eine Perspektive geben zu können, halten wir natürlich daran fest“, so der Unternehmer.

Von Claudia Labude-Gericke