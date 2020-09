Rostock

Es ist die bisher größten Massen-Quarantäne in MV: 780 Schüler und 70 Lehrer der Rostocker Hundertwasser-Gesamtschule müssen nach einem Corona-Ausbruch ab sofort in Quarantäne. Das hat die Hansestadt am Mittwochabend entschieden.

Bereits am Dienstagabend war bekannt geworden, dass sich eine Lehrerin mit Sars-CoV-2 infiziert hatte. Zunächst hatten die Behörden in der Hansestadt noch gehofft, den Ausbruch mit eindämmen zu können. Lediglich 90 Schüler und vier Lehrkräfte mussten in die angeordnete Isolation.

Anzeige

Doch am Mittwoch änderte sich die Lage schlagartig: Zwei weitere Lehrkräfte wurden ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. „Wir haben keine andere Wahl: Wir müssen die komplette Schüler- und Lehrerschaft in Quarantäne schicken“, sagte Rostocks Schul- und Gesundheitssenator Steffen Bockhahn (Linke) der OZ.

Weitere OZ+ Artikel

Auf dem Laufenden bleiben: Liveblog zur Corona-Lage in MV

Bei den bisherigen Corona-Fällen an Rostocker Schulen hatte die Stadt nur einzelne Klassen nach Hause geschickt. „Das ist dieses Mal leider nicht möglich.“ Die Quarantäne-Anordnung gelte vorerst aber nicht für die Eltern der Schüler: „Wir raten aber dazu, Körperkontakt vorerst zu vermeiden. Kuscheln mit den Kinder – das geht leider nicht“, so Bockhahn.

Über das weitere Vorgehen will die Hansestadt am Donnerstag entscheiden.

Lesen Sie auch: Senator droht Maskenverweigerern: So läuft es in der Corona-Krise an Rostocks Schulen

Noch am Mittwochvormittag war die Stimmung an der Schule entspannt. Da ahnten weder Schüler noch Lehrer, dass sie das Schulgebäude so schnell nicht wieder betreten werden.

Von Andreas Meyer