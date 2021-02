Rostock

Gut ein Dutzend Demonstranten forderten am Donnerstag vor dem Rostocker Rathaus die Einrichtung einer „analogen Bürgersprechstunde“ zur Corona-Krise. Nach einem Jahr Pandemie seien mehr Fragen offen denn je, erklärte der Redner der Veranstaltung, der Rostocker Unternehmer Jens Kaufmann.

Jede Woche sollten die Rostockerinnen und Rostocker in der Stadthalle oder einem anderen großen Saal ihre Frage an Politik und Verwaltung stellen können, die bisher nicht beantwortet werden, so die Demonstranten. Und zwar persönlich, mit Mikrofon und nicht am Computer oder Handy. „Die Bürger finden nirgends Gehör“, kritisierte Kaufmann. Eingeladen seien alle, egal ob sie die Corona-Maßnahmen nun für übertrieben oder nicht weitgehend genug halten.

Warnung vor Masken und Impfen

Seine eigenen Argumente und Behauptungen fielen weniger offen aus und erinnerten an die der sogenannten „Querdenken-Bewegung“: Kaufmann warf den Medien vor, mit ihrer Corona-Berichterstattung ungerechtfertigt Panik zu verbreiten. Corona-Masken führten angeblich zu gesundheitlichen Problemen durch mangelnde Sauerstoffversorgung, vor allem Kinder seien gefährdet. Die Impfungen gegen das Virus seien wegen unklarer Langzeitwirkungen ein riesiges „Menschenexperiment“, erklärte Kaufmann.

Zwei Polizisten setzten zu Beginn der Veranstaltung die auf dem Neuen Markt geltende Maskenpflicht durch, weil mehrere Teilnehmer keinen Mund-Nasenschutz trugen. Einige konnten ein ärztliches Attest vorweisen, die anderen setzten eine Maske auf. Das Publikum der Demonstrierenden bestand überwiegend aus Leuten, die gerade in der Kälte an der Straßenbahn-Haltestelle warteten. Die Protestierer wollen in einer Woche wiederkommen.

Von Gerald Kleine Wördemann