Nach Bekanntwerden eines Corona-Falls müssen nun auch Kinder und Betreuer der Kita „ Rappelkiste“ in der Rostocker Südstadt in Quarantäne. Aufgrund der konsequenten Trennung der Bereiche geht die Leitung der Einrichtung in einer Nachricht an die Eltern aber davon aus, dass die Krippe, der Englischbereich Gruppe 8 bis 11 und der Außenhort nicht betroffen sind.

Das Gesundheitsamt wurde über den Fall informiert. Konkrete Maßnahmen aber stehen noch aus. Sofern das Gesundheitsamt bei den Kindern ein erhöhtes Risiko der Ansteckung sieht, werden die betreffenden Eltern schnellstmöglichst darüber in Kenntnis gesetzt – und über die durch das Gesundheitsamt veranlassten Maßnahmen informiert.

Von OZ