Rostock

In der kommenden Woche wird es in Rostock wieder viele Angebote für Impfungen gegen das Coronavirus geben. Wer sich zwischen 6. und 12. Dezember ohne Termin impfen lassen möchte, hat in der Hansestadt gleich mehrere Optionen zur Auswahl: An drei Standorten wird der erste, zweite oder auch dritte Piks zum Boostern gegeben.

Impfstützpunkt Lütten Klein im Warnowpark

Im Impfstützpunkt Lütten Klein – im Obergeschoss des Einkaufszentrums Warnowpark – wird zu folgenden Terminen geimpft: Montag von 10 bis 18 Uhr; Dienstag von 8 bis 16 Uhr; Mittwoch von 10 bis 18 Uhr; Donnerstag von 8 bis 16 Uhr; Freitag von 10 bis 20 Uhr.

Impfstützpunkt in der Stadtmitte

Im Impfstützpunkt in der Universitätsbibliothek (Container Schwaansche Straße 3a) sind Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung möglich am: Montag von 15 bis 20 Uhr; Mittwoch von 15 bis 20 Uhr und Freitag von 15 bis 20 Uhr.

Bei Impfangeboten ohne vorherige Terminvereinbarung muss mit längeren Wartezeiten gerechnet werden. Um sie zu verkürzen wird empfohlen, das Aufklärungsmerkblatt sowie den Anamnese- und Einwilligungsbogen vorab im Internet unter der Adresse www.rki.de/covid-19-impfen herunterzuladen, auszufüllen und unterschrieben mitzubringen.

Verabreicht werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen (Booster). Verimpft wird das Vakzin von Moderna. Der Impfstoff von Biontech steht nur für Impfungen bei unter 30-Jährigen und Schwangeren bereit. Johnson & Johnson steht derzeit nicht zur Verfügung.

An wen richten sich die Angebote?

Die Impfangebote richten sich insbesondere an Rostockerinnen und Rostocker. Voraussetzung ist, dass kein akuter fieberhafter Infekt besteht. Eine nachgewiesene Corona-Infektion sollte mindestens vier Wochen zurückliegen. In diesem Fall ist nur eine Impfung zur Erlangung des vollständigen Impfschutzes notwendig.

Impfungen werden ab dem zwölften Lebensjahr durchgeführt, dabei ist bis zum 16. Lebensjahr die Anwesenheit eines Sorgeberechtigten notwendig. Der ab Mitte Dezember für Kinder im Alter zwischen 5 und 11 Jahren angekündigte Impfstoff wird vermutlich nicht über die Impfstützpunkte zur Verfügung stehen. Hier sollten die Kinderarztpraxen konsultiert werden.

Hausärzte sind erste Anlaufstelle

Die Stadt weißt darauf hin, dass erste Anlaufstelle für Impfungen gegen Covid-19 die Hausarzt- und Kinderarztpraxen sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind. Es werde dringend empfohlen, für die Impfung gegen Covid-19 vorab einen Termin über die zentrale Termin-Hotline des Landes Mecklenburg-Vorpommern unter Tel. 0385 / 20 27 11 15 zu reservieren. In der kommenden Woche soll wieder ein zentrales Onlineterminreservierungstool der Landesregierung nutzbar sein.

Von Antje Bernstein