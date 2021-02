Rostock

Zum ersten Mal ist am Dienstag eine Corona-Mutation in Rostock nachgewiesen worden, wie die Unimedizin der Hansestadt in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Es handele sich dabei um die britische Variante. Ab sofort solle nun jede positive Probe aus dem Corona-Testzentrum auf Mutationen untersucht werden.

Durch ein neues Verfahren können die Rostocker Wissenschaftler und Labormitarbeiter neben dem ursprünglichen Virus auch die fünf Varianten aus Großbritannien, Südafrika, Brasilien, Nigeria und Dänemark erkennen. „Die zusätzliche Überprüfung funktioniert mit unseren vorhandenen Diagnostikgeräten. Wir haben einen entsprechenden Test etabliert, neue Programme installiert und Auswertungsalgorithmen angepasst“, sagt Dr. Thomas Köller, zuständig für die PCR-Testung am Institut für Medizinische Mikrobiologie.

Bis zu 1000 Proben pro Tag

Noch laufen die frisch eingerichteten Testreihen manuell und nicht automatisiert. „Das ist natürlich aufwendig und personell herausfordernd“, ergänzt Dr. Philipp Warnke, Oberarzt und Leiter der Sektion Hygiene. „Unser Institut hat im vergangenen Jahr eine enorme Expertise bei den Covid-19-Tests aufgebaut. Wir sehen uns in der Verantwortung, als Universitätsmedizin, auch weiterhin in die hochqualitative Diagnostik sicherzustellen und die Forschung voranzubringen.“

Die momentan im Labor getesteten Proben – bis zu 1000 pro Tag – stammen aus dem Corona-Testzentrum, den verschiedenen Kliniken, medizinischen Versorgungszentren und weiteren externen Häusern. „Wir stehen als Landeseinrichtung auch MV-weit zur Verfügung“, sagt Prof. Dr. Andreas Podbielski, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Virologie und Hygiene.

